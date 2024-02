Déclaration de la ministre St-Onge à l'occasion du Jour du drapeau national du Canada





Aujourd'hui, nous célébrons le 59e anniversaire du drapeau du Canada

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le Jour du drapeau national du Canada et le 59e anniversaire du drapeau national du Canada. Depuis 1965, le 15 février est une journée importante, car elle permet aux gens d'exprimer leur fierté pour ce symbole qui les unissent.

L'unifolié représente des valeurs qui nous tiennent à coeur telles la démocratie, l'inclusion et l'équité. Celles-ci sont ancrées dans la culture canadienne et façonnent notre identité.

Soyons fiers de notre drapeau et de nos réalisations. Il représente notre passé, notre présent et notre avenir.

Je vous invite à célébrer l'unifolié ainsi que les valeurs qui nous unissent en tant que Canadiens et Canadiennes. Soyons fiers de vivre dans un pays démocratique et de contribuer à en faire une nation toujours plus forte.

Bonne journée du drapeau national du Canada!

SOURCE Patrimoine canadien

15 février 2024 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :