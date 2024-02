Aménagements et équipements collectifs - Montréal et l'arrondissement du Sud-Ouest investissent pour des espaces publics de qualité à Griffintown





MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé un investissement de 30 M$ pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ce projet inclut notamment une patinoire réfrigérée et un pavillon technique. Il s'agit d'un nouvel espace public dynamique et polyvalent, qui permettra des activités variées tout au long de l'année. Il constituera, par ailleurs, un lien précieux entre le canal de Lachine et le secteur des Bassins du Nouveau Havre, au coeur du quartier de Griffintown.

Ce projet s'ajoute aux efforts continus de la Ville et de l'arrondissement pour faire de Griffintown un quartier complet, animé et accueillant. Dans les dernières années, des investissements conséquents ont été réalisés pour optimiser les équipements publics et culturels, tout en bonifiant l'offre d'espaces publics :

Aménagement du parc du Bassin -à-Gravier ;

-à-Gravier ; Aménagement de la place des Arrimeurs ;

Aménagement de la place des Débardeurs ;

Aménagement de la place des Aiguilleurs ;

Réaménagement de nombreuses rues, au profit de la mobilité durable.

S'ajoute à ces aménagements le soutien au projet MR-63, à la place William-Dow, un élément clé du Corridor culturel, qui créera un sentiment d'appartenance dans la communauté autour de ses attraits, qui allient la culture, l'art, la gastronomie, l'histoire, la créativité et l'architecture.

L'ensemble des projets sont réalisés avec la collaboration des résidentes et des résidents du secteur, notamment grâce au comité de bon voisinage. Ce comité prend en compte les aspirations et les préoccupations de la population, dans le but, entre autres, de minimiser d'éventuelles nuisances sur son milieu de vie pendant la réalisation des différents travaux.

« Au cours des dernières années, nous avons vu une évolution impressionnante de Griffintown, grâce à nos investissements en matière de services à la population, de parcs et d'espaces publics, le tout en impliquant les résidentes et les résidents. Le lancement des travaux du parc du Bassin-à-Bois s'inscrit dans la poursuite de cette série de transformations dans ce secteur. Ce projet est aussi un exemple concret de nos aspirations collectives et de notre engagement à améliorer les services à la population locale », a souligné le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

Ce quartier, appuyé sur une structure héritée d'un quartier industriel du 19e siècle, est voué à être requalifié en milieu de vie habité, durable et plus densément occupé. À terme, la Ville de Montréal anticipe la création de près de 16 000 nouveaux logements, représentant un accroissement de la population de près de 25 000 personnes, ainsi que l'ajout de 12 parcs et places publiques.

La Ville de Montréal poursuit le travail auprès du gouvernement du Québec pour obtenir d'autres infrastructures cruciales pour un quartier complet, comme une école, un CLSC et des CPE.

