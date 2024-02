LES ESSENTIELS POUR CORPS ET RASAGE ATHENA CLUB SONT MAINTENANT DISPONIBLES CHEZ PLUSIEURS DÉTAILLANTS CANADIENS





La marque de soins personnels fondée par des Canadiens se trouve maintenant dans les Jean Coutu, Brunet et Walmart partout au Québec et dans le reste du Canada.

MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Voici Athena Club, la marque novatrice de soins personnels qui a transformé des millions de routines quotidiennes en rituels de bien-être. Ayant comme mission de créer des soins corporels de la plus grande qualité qui sont accessibles à tous, Athena Club est heureuse d'annoncer son arrivée sur les marchés québécois et canadien. Ses produits pour corps et rasage tant appréciés seront dorénavant en vente dans tous les Jean Coutu , Brunet et Walmart à l'échelle nationale et sur athenaclub.com.

Depuis son lancement en 2019, Athena Club a solidifié sa position comme force importante au sein du marché de produits d'hygiène personnelle grâce à son rasoir primé et à ses soins corporels durables. La marque est fière de son taux de fidélisation de la clientèle parmi les plus élevés de l'industrie, d'un taux de rachat de 93%, de plus de 15 000 évaluations 5 étoiles et d'une place parmi les 100 premières compagnies du Inc 5000, une liste prestigieuse présentant les entreprises privées à la croissance la plus rapide en Amérique. Athena Club souhaite maintenant partager sa vision revitalisée des soins personnels avec les Canadiens et Canadiennes en tant que première marque en son genre sur le marché.

Athena Club est la création des Montréalais Maria et Charles Desmarais. Les cofondateurs et co-PDG se sont attaqués à la catégorie notoirement opaque des soins corporels en lançant une marque qui priorise la transparence, l'accessibilité, et, par-dessus tout, la qualité. S'engageant à utiliser des ingrédients propres et des pratiques durables, Athena Club a comblé un vide qui existait depuis longtemps dans l'industrie. La marque vise à améliorer la catégorie des soins personnels en mettant l'accent sur les ingrédients efficaces de grande qualité, les emballages durables et les technologies novatrices brevetées.

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin distribuer les produits Athena Club chez les détaillants canadiens, surtout comme tout a commencé au Québec pour Charles et moi. C'est un rêve qui se réalise d'avoir pu concrétiser notre vision des produits de soins abordables et de qualité et de maintenant pouvoir les partager avec d'autres Canadiennes et Canadiens afin de rehausser leur routine de soins », déclare Maria Desmarais, cofondatrice d'Athena Club.

Jean Coutu, Brunet et Walmart offriront une sélection de produits de rasage et de soins corporels Athena Club, y compris son Kit de rasoir primé comprenant cinq lames espacées, une poignée durable recouverte de silicone antidérapant et un crochet mural magnétique. Les détaillants canadiens vendront aussi les Cartouches de Rechange à 5 lames, la Mousse à raser Nuage, la Crème nettoyante, la Lotion corporelle hydratante et le Déodorant tout partout, offerts en parfums de rêve comme Coco pétillante, Super Bouquet, Éclat Aquatique et Cocon Vanille. De plus, les Canadiens et Canadiennes auront aussi la chance d'être les premiers à essayer le tout dernier produit novateur d'Athena Club, le Beurre de rasage Fluffy, conçu pour un rasage lisse et de près et offert exclusivement chez Walmart. Plus tôt cette année, Athena Club a également collaboré avec l'équipe de Barbie pour créer un Kit rasoir Barbie x Athena Club original, vendu chez Walmart au Canada.

Athena Club est ravie de développer sa présence au Canada chez Jean Coutu, Brunet et Walmart, approfondissant son engagement à fournir des essentiels d'hygiène de qualité pour tous à des prix abordables. Ayant plusieurs produits en développement en plus de plans d'expansion rapide de ses activités de vente au détail, Athena Club avance vers son objectif de devenir la prochaine entreprise multigénérationnelle de biens de consommation emballés (BCE).

Athena Club est un guichet unique omnicanal de soins personnels qui a comme objectif d'améliorer les routines quotidiennes des gens. La marque offre des soins corporels et de la peau, ainsi que des produits de bien-être et d'hygiène féminine abordables et de grande qualité via son site de commerce en ligne destiné directement au consommateur et maintenant, chez les détaillants canadiens Jean Coutu, Brunet et Walmart. Les produits primés d'Athena Club, comme son Kit rasoir populaire, sont faits par des experts au moyen de matières de grande qualité, d'ingrédients efficaces et de technologies novatrices brevetées. La marque s'efforce de minimiser son empreinte environnementale tout en maximisant son efficacité, proposant des produits sans cruauté, végétaliens, sans gluten, sans lactose et libres d'ingrédients de remplissage synthétiques.

