TUMI PRÉSENTE LES NOUVELLES SILHOUETTES DE SA COLLECTION 19 DEGREE ALUMINIUM DANS UNE NOUVELLE CAMPAGNE SAISISSANTE METTANT EN VEDETTE SON HEUNG-MIN





Ce dernier chapitre de la campagne Essentially Beautiful met en lumière les plus récents styles de la collection 19 Degree Aluminum, avec notamment un sac à dos, un bagage de cabine compact, un porte-documents et une minaudière.

NEW YORK, 15 février 2024 /CNW/ - La marque internationale de voyage et d'art de vivre TUMI lance aujourd'hui une toute nouvelle campagne pour sa collection emblématique 19 Degree Aluminum, mettant à nouveau en vedette Son Heung-Min. , ambassadeur mondial de TUMI et joueur de soccer professionnel. La campagne révolutionnaire sur le plan visuel met en valeur les nouveautés de la collection 19 Degree Aluminum : un sac à dos, un bagage de cabine compact, un porte-documents et un minaudière, avec des surfaces futuristes aux tons froids et des éléments texturés audacieux, en clin d'oeil direct au look emblématique de la collection.

La plus récente campagne de TUMI se démarque comme la plus audacieuse à ce jour. Le film de la campagne met en vedette Son Heung-Min et son sac à dos 19 Degree Aluminum dans un espace abstrait qui les emmène dans divers univers représentant les caractéristiques de la collection 19 Degree Aluminum. Grâce à des images saisissantes et à des éléments textuels modernes, la campagne nous transporte dans un monde abstrait fascinant, qui rappelle l'emblématique collection 19 Degree Aluminum de TUMI aux côtés de Son Heung-Min. Cette combinaison d'éléments visuels novateurs et d'un cadre abstrait donne aux téléspectateurs le sentiment « Essentially Beautiful » qu'avec TUMI, votre monde ne cesse d'évoluer.

« TUMI est ravi de dévoiler une autre campagne perturbatrice pour sa collection 19 Degree mettant en vedette Son Heung-Min, l'un de ses ambassadeurs mondiaux », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale du marketing et du commerce électronique chez TUMI. « Dans le cadre de cette campagne, nous voulions faire connaître la prochaine évolution des sacs à dos en mettant en vedette notre plus récente expression de 19 Degree Aluminum, qui met en valeur sa conception de pointe, son style novateur et notre engagement envers l'innovation technique. C'est exactement ce que fait cette stratégie créative, qui continue de propulser TUMI en tant que symbole de l'évolution illimitée. »

Le sac à dos 19 Degree Aluminum est le premier en son genre pour TUMI, conçu avec un panneau arrière en cuir doté des contours caractéristiques de la collection 19 Degree. Le nouveau bagage de cabine compact permet de réduire l'ADN signature de 19 Degree pour un bagage de cabine compact, mais tout aussi avant-gardiste, idéal pour les voyageurs d'affaires qui ont besoin de bagages plus petits. La minaudière est une pièce de style avant-gardiste. Offerte en trois couleurs et avec deux bretelles détachables, elle est polyvalente, parfaite pour les sorties nocturnes et les occasions spéciales. Le porte-documents 19 Degree Aluminum est saisissant sous tous les angles, les courbes emblématiques à des angles de 19 degrés et la durabilité de l'aluminium sont réimaginées dans cet élégant porte-documents.

Découvrez la collection 19 Degree Aluminum disponible sur TUMI.com et dans les magasins TUMI à travers le monde.

À propos du TUMI?

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de vos déplacements. En alliant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaire à vie des acteurs du changement dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com et suivez-nous sur Instagram , TikTok , Facebook et YouTube .

TUMI et le logo TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

15 février 2024 à 09:00

