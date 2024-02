TUMI PRÉSENTE LES NOUVELLES SILHOUETTES DE SA COLLECTION 19 DEGREE ALUMINUM DANS UNE NOUVELLE CAMPAGNE SAISISSANTE METTANT EN SCÈNE SON HEUNG-MIN





Ce dernier chapitre de la campagne Essentially Beautiful met en avant les nouveaux styles 19 Degree Aluminium, notamment le sac à dos, le bagage à main compact, la mallette et la minaudière.

NEW YORK, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la marque internationale de voyage et de style de vie TUMI lance une toute nouvelle campagne pour sa collection emblématique 19 Degree Aluminium, mettant en vedette l'ambassadeur mondial de TUMI et footballeur professionnel Son Heung-Min. Cette campagne visuellement disruptive met en avant l'expansion de la collection 19 Degree Aluminium - le sac à dos, le bagage à main compact, la mallette et la minaudière - avec des surfaces futuristes aux tons froids et des éléments texturaux audacieux, comme un clin d'oeil direct à l'aspect emblématique de la collection.

La dernière campagne de TUMI est la plus audacieuse à ce jour. Le film de la campagne met en scène Son et son sac à dos 19 Degree Aluminium dans un espace abstrait qui les emmène dans différents mondes, tous représentant les caractéristiques de la collection 19 Degree Aluminium. Grâce à des visuels saisissants et à des éléments texturaux modernes, la campagne transporte le spectateur dans un monde abstrait envoûtant, qui rappelle la collection emblématique 19 Degree Aluminium de TUMI et Son Heung-Min. Cette combinaison de visuels innovants et d'un cadre abstrait donne aux spectateurs le sentiment « Essentially Beautiful » qu'avec TUMI, votre monde ne cesse d'évoluer.

« TUMI est ravi de dévoiler une nouvelle campagne 19 Degree révolutionnaire avec Son Heung-Min, l'un de nos ambassadeurs mondiaux TUMI », a déclaré Jill Krizelman, Senior Vice President Marketing et e-commerce de TUMI. « Avec cette campagne, nous voulions communiquer sur la prochaine évolution des sacs à dos en présentant notre dernière expression de 19 Degree Aluminium, en mettant en avant son design d'avant-garde, son style innovant et notre engagement en matière d'innovation technique. C'est exactement ce que fait cette stratégie créative, qui continue de propulser TUMI en tant que phare d'une évolution sans limite. »

Le sac à dos 19 Degree Aluminium est le premier du genre pour TUMI, conçu avec un panneau arrière en cuir présentant les contours caractéristiques de 19 Degree. Le nouveau Compact Carry-On réduit l'ADN du 19 Degree pour un bagage à main compact, mais tout aussi design, idéal pour les voyageurs d'affaires qui ont besoin d'un bagage plus petit. La minaudière est une pièce plus tendance, déclinée en trois coloris et dotée de deux bandoulières amovibles, c'est un style polyvalent prêt pour les soirées et les occasions spéciales. La mallette 19 Degree Aluminium est frappante sous tous les angles. Les courbes emblématiques à 19 degrés et la durabilité de l'aluminium sont réimaginées dans cette mallette élégante.

La collection 19 Degree Aluminium est disponible sur TUMI.com et dans les magasins TUMI du monde entier.

