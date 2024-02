L'équipe Loomis Sayles Euro Credit célèbre les trois premières années de ses fonds





Loomis, Sayles & Company, gestionnaire d'investissement mondial et filiale de Natixis Investment Managers avec 311 milliards EUR d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, a le plaisir de célébrer les anniversaires de trois ans de ses fonds Loomis Sayles Euro Credit et Loomis Sayles Euro High Yield. Lancés en février 2021, ces deux fonds sont gérés par l'équipe Euro Credit de la société sous la direction de Rik den Hartog et Pim van Mourik Broekman.

Soutenue par l'infrastructure de données inégalée de Loomis Sayles et sa culture d'entreprise axée sur la gestion d'actifs, l'équipe Euro Credit cherche à générer un rendement excédentaire constant par rapport à l'indice de référence. Pour ce faire, nous utilisons un processus d'investissement générateur d'alpha actif et prudent qui vise à capitaliser sur les inefficiences du marché du crédit en euros. Loomis Sayles Euro Credit investit principalement dans des obligations d'entreprise de qualité, libellées en euros, tandis que Loomis Sayles Euro Yield investit principalement dans le segment BB du marché des obligations d'entreprise à haut rendement libellées en euros. Le fonds Loomis Sayles Sustainable Euro Credit de l'équipe atteindra ses trois ans en mai 2024.

« Depuis qu'elle a rejoint notre cabinet il y a plus de trois ans, l'équipe Euro Credit continue à fournir de solides performances et a généré une croissance impressionnante des actifs sous gestion », déclare David Waldman, chief investment officer, Loomis Sayles. « Ces résultats reflètent la pertinence des capacités de l'équipe pour répondre aux besoins des clients et des consultants en investissement dans toute l'Europe. »

« Nous avons la chance de bénéficier de l'infrastructure et des outils exceptionnels dans lesquels Loomis Sayles a investi, qui ont fourni à l'équipe Euro Credit une base solide pour grandir efficacement et générer des idées d'investissement », déclare Rik den Hartog, gestionnaire de portefeuille et co-responsable de l'équipe Loomis Sayles Euro Credit. « Nous restons en bonne voie pour saisir les opportunités sur le marché alors que nous recherchons de solides rendements ajustés au risque pour nos clients. »

En novembre 2023, la société a annoncé le lancement de Loomis Sayles (Netherlands) B.V. à Utrecht, aux Pays-Bas, afin d'élargir encore l'empreinte mondiale de l'entreprise et de s'appuyer sur sa réputation d'excellence en matière de gestion active. Grâce à la licence Alternative Investment Fund Manager du bureau avec les autorisations complémentaires MiFID, Loomis Sayles a renforcé sa capacité à offrir des solutions d'investissement en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, aidant ainsi à répondre aux besoins uniques des clients et de la communauté des consultants dans la région.

À PROPOS DE LOOMIS SAYLES

Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company contribue à répondre aux besoins d'investissement de clients institutionnels et de fonds communs de placement dans le monde entier. Les investisseurs de la société, axés sur la performance, intègrent une recherche approfondie et une analyse des risques afin de prendre des décisions éclairées et judicieuses. Des équipes de gestionnaires de portefeuille, de stratèges, d'analystes de recherche et de traders collaborent pour évaluer les secteurs du marché et identifier les opportunités d'investissement où qu'elles se trouvent, au sein de classes d'actifs traditionnelles ou parmi une gamme d'investissements alternatifs. Loomis Sayles dispose des ressources, de la prévoyance et de la flexibilité nécessaires pour rechercher la valeur sur des marchés aussi bien vastes qu'étroits, dans le cadre de son engagement à fournir à ses clients des rendements attrayants et adaptés au risque. Cette riche tradition a valu à Loomis Sayles la confiance et le respect de ses clients dans le monde entier, pour lesquels elle gère 335,2 milliards de dollars* d'actifs (au 31 décembre 2023).

*Inclut les actifs de Loomis, Sayles & Co, LP et de Loomis Sayles Trust Company, LLC. (40,0 milliards de dollars pour Loomis Sayles Trust Company). Loomis Sayles Trust Company est une filiale à 100 % de Loomis, Sayles & Company, L.P.

15 février 2024

