LambdaTest annonce la première édition des Partner Awards

Les LambdaTest Partner Awards 2023 honorent les meilleurs partenaires du monde entier en récompensant leur rôle pivot dans le soutien des objectifs d'assurance qualité d'entreprise et la navigation dans le paysage évolutif des tests logiciels.

NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- LambdaTest , une plateforme leader de tests unifiés basés sur le cloud, a annoncé la première édition de son prix, les LambdaTest Partner Awards 2023 . Les prix honorent les partenaires dans plusieurs catégories et à travers différentes régions en récompensant leurs efforts et services exceptionnels dans l'utilisation de la plateforme LambdaTest pour les clients.

L'objectif des Partner Awards 2023 de LambdaTest est de reconnaître le rôle important que jouent les partenaires pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs d'assurance qualité, à adopter des technologies de test de pointe et à naviguer dans le paysage en constante évolution des tests logiciels.

C'est avec une profonde gratitude que nous célébrons les réalisations exceptionnelles de nos partenaires, dont le dévouement et le partenariat ont joué un rôle déterminant dans notre succès collectif. Les partenaires honorés lors de cette édition inaugurale des LambdaTest Partner Awards comprennent :

Partenaire mondial de l'année : Accenture

Partenaire d'innovation de l'année : Microsoft

Partenaire mondial émergent de l'année : Wipro

Partenaire de l'année (AMÉRIQUES) : Qualitest

Partenaire de l'année (EMEA) : QBS Software

Partenaire de l'année (APAC) : QualityKiosk

Partenaire technologique de l'année : Katalon

Partenaire technologique émergent de l'année : Provar

Maneesh Sharma, responsable de l'exploitation chez LambdaTest, a félicité les gagnants en déclarant : « Les partenaires sont essentiels à notre croissance, et sans eux nous n'atteindrions pas notre objectif d'aider les clients à relever leurs défis en matière de qualité et d'ingénierie numérique. Les prix que nous avons annoncés aujourd'hui reconnaissent nos partenaires clés qui ont fait preuve d'un engagement ferme envers LambdaTest et la réussite des clients. Ils complètent l'offre de LambdaTest et nous ont énormément aidés à évoluer en 2023. Merci à tous nos partenaires et félicitations aux lauréats LambdaTest Partner Award 2023. »

Pour plus d'informations sur les LambdaTest Partner Awards 2023, veuillez consulter le site https://www.lambdatest.com/partners/partner-awards-2023

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d'exécution de tests d'entreprise intelligent et omnicanal qui aide les entreprises à réduire drastiquement le temps de mise sur le marché grâce à l'orchestration juste-à-temps (JTTO), en garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 clients et plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents.

Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents. HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle cadre et langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps de test de qualité, aidant ainsi les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://lambdatest.com

