Conseil fiscal - Vous pourriez être invité à produire votre déclaration de revenus par téléphone

OTTAWA, ON, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le service Déclarer simplement par téléphone (anciennement Produire ma déclaration) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) est un service téléphonique automatisé gratuit et facile à utiliser. Ce service utilise les renseignements dans votre dossier et les réponses que vous fournissez pour remplir automatiquement et produire votre déclaration de revenus.

Déclarer simplement par téléphone est un service sur invitation seulement. C'est l'ARC qui s'occupe de déterminer si vous y êtes admissible. Les personnes qui ont un revenu faible ou fixe et une situation fiscale simple pourraient recevoir une lettre d'invitation à utiliser ce service en février 2024.

Les prestations et les crédits, comme le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée et l'allocation canadienne pour enfants, ont une incidence positive sur la vie des Canadiennes et Canadiens et peuvent les aider à faire face au coût de la vie. Pour bénéficier de prestations et de crédits, vous devez produire votre déclaration de revenus et de prestations chaque année.

Ce que vous devez savoir au sujet du service Déclarer simplement par téléphone

Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de l'impôt pour utiliser Déclarer simplement par téléphone.

Vous n'avez pas de formulaires à remplir ni de calculs à faire.

Vous n'avez pas besoin de parler à un agent.

Vous pouvez remplir votre déclaration de revenus en seulement 10 minutes dans le confort de votre maison, à un moment qui vous convient.

Déclarer simplement par téléphone sera mis en oeuvre à compter du lundi 19 février 2024 à 12 h (heure de l'Est) .

. Le service sera ensuite offert 21 heures par jour, de 6 h à 3 h (heure de l'Est), sept jours sur sept.

Vous aurez à confirmer certains renseignements personnels et à répondre à quelques questions avec le clavier de votre téléphone.

Votre lettre d'invitation vous sera envoyée par la poste. Si vous êtes inscrit au service Mon dossier et que vos préférences de correspondance sont réglées à « Courrier électronique », vous recevrez un avis par courriel pour consulter la lettre dans votre compte.

Pour les résidents du Québec

Si vous êtes résident du Québec, le service remplit seulement la déclaration de revenus fédérale. Vous devrez quand même remplir la déclaration de revenus provinciale auprès de Revenu Québec.

Protégez-vous contre les arnaques et les fraudes

Pour éviter les arnaques et les fraudes, sachez quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous. La page Arnaques et fraudes fournit des renseignements sur les façons dont l'Agence peut communiquer avec vous, notamment par téléphone, courriel, courrier et message texte.

