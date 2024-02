/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les chargé?es de cours de l'Université Laval déclenchent la grève/





QUÉBEC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Après un blitz de deux jours de négociation et en l'absence d'une entente de principe, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN), dont les membres donnent plus de la moitié des cours de premier cycle, déclenchera officiellement la grève le jeudi 15 février à 9 h et répondra aux questions des médias.

Seront présents : Louis Emond, président du SCCCUL-CSN, Christine Gauthier, vice-présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), responsable du regroupement université et François Proulx-Duperré, secrétaire général du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN).

Pour informations, contactez Martin Robert, conseiller aux communications, Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Téléphone et textos : 514 377-6985

Courriel : [email protected]

Quoi : Déclenchement de la grève des chargé?es de cours de l'Université Laval



Où : Université Laval (pavillon des Sciences de l'éducation-TSE)

2320, Allée des Bibliothèques, Québec, G1V 0A6



Quand : Jeudi 15 février 2024



Heure : 9 h

À propos

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11?000 membres). Elle regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) regroupe quelque 240 syndicats et 45?000 membres dans les secteurs public et privé.

Fondé en 1987, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN) représente 1700 membres.

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

15 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :