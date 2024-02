Lynx Air décolle à destination de Cancún dès aujourd'hui





TORONTO, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lynx Air (Lynx) lance aujourd'hui son vol inaugural à destination du Mexique, au départ de l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) vers l'aéroport international de Cancún (CUN). La compagnie aérienne la plus abordable du Canada exploitera six vols directs par semaine entre Toronto et Cancún, ce qui équivaut à plus de 2 000 sièges par semaine dans les deux directions.



Pour célébrer le vol inaugural de Lynx à Cancún, Lynx lance un solde de sièges d'une durée limitée, offrant jusqu'à 25 % de rabais sur les tarifs de base pour toutes ses destinations en utilisant le code promotionnel : CANCUN. Les tarifs commencent à partir de 159 $*, incluant les taxes et les frais. Ce solde débute le 15 février et se termine le 18 février 2024 à 23 h 59 (HNE). Pour connaître tous les détails sur le solde et le concours et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com.

« Lynx Air a pris son envol pour la première fois il y a moins de deux ans, et nous sommes ravis de nous étendre au Mexique, le troisième pays de notre réseau. Le choix de Cancún comme première véritable destination de plage a été facile : c'est un lieu de vacances très populaire pour les Canadiens, avec ses célèbres plages, son hospitalité et son beau temps, bien sûr! », a déclaré Vijay Bathija, directeur commercial de Lynx. « Lynx transportera les Canadiens vers le soleil de Cancún à un prix extrêmement abordable.

Que vous voyagiez pour des vacances dans la belle ville de Cancún ou pour rendre visite à votre famille et à vos amis, Lynx garantit une excellente expérience de vol à un prix extrêmement abordable. »

« Cancún est notre destination internationale la plus demandée, avec plus de 2 000 passagers qui se rendent à la plage chaque jour », a déclaré Kurush Minocher, directeur général, Expérience client et relations avec les compagnies aériennes, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Nous sommes heureux de voir Lynx continuer à développer son réseau à partir de YYZ et à offrir davantage de choix aux passagers. »

« Aujourd'hui est un grand jour de célébration pour l'aéroport international de Cancún, alors que nous accueillons Lynx Air dans notre famille. Avec cette nouvelle liaison, je suis convaincu qu'ensemble, nous allons stimuler le tourisme entre Cancún et Toronto. Bienvenue à la maison! », a déclaré Carlos Trueba Coll, directeur de l'aéroport de Cancún.

Calendrier des vols de Lynx entre le Mexique et Toronto

Date d'entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d'arrivée 15 ? FÉVR. ? 24 LUN-MAR-JEU-VEN-SAM-DIM AÉROPORT INTERNATIONAL PEARSON DE TORONTO (YYZ) AÉROPORT INTERNATIONAL DE CANCÚN (CUN) 15 ? FÉVR. ? 24 LUN-MAR-JEU-VEN-SAM-DIM AÉROPORT INTERNATIONAL DE CANCÚN (CUN) AÉROPORT INTERNATIONAL PEARSON DE TORONTO (YYZ)

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada, se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord décerné par ch-aviation, mais a également reçu la 2e place pour la plus jeune flotte au monde en 2024. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Très efficaces et fiables, les avions de Lynx sont 20 % plus économes en carburant que ceux de la génération précédente, ce qui permet de réduire l'empreinte carbone du transporteur aérien afin d'en faire l'un des plus respectueux de l'environnement du Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlyLynx.com

15 février 2024 à 06:00

