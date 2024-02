Goodfood s'associe avec The Bicycle Thief pour offrir une expérience culinaire de la côte est aux Canadiens à l'échelle nationale





TORONTO, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou « la Société ») (TSX : FOOD) s'est associée au restaurant emblématique de la côte est, The Bicycle Thief, pour proposer aux Canadiens des trousses-repas exclusives pour une durée limitée.



En tant que première marque canadienne de trousses-repas, Goodfood livre des ingrédients frais de la ferme et des trousses-repas élaborées par des chefs directement aux portes des consommateurs, les encourageant à découvrir de nouvelles recettes et cuisines. Le nouveau partenariat avec l'emblématique restaurant de la côte est, The Bicycle Thief, démontre encore davantage l'engagement de la marque à proposer des repas de haute qualité aux consommateurs, leur offrant ainsi une expérience gastronomique raffinée.

Développés en collaboration par les chefs exécutifs de The Bicycle Thief et la chef principale de Goodfood, Jordana Rebner, les abonnés de Goodfood à travers le pays pourront commander dès aujourd'hui les trousses-repas en édition limitée suivantes : Pétoncles en croûte de pistache et romarin avec Beurre Blanc sur Perles de Couscous au Parmesan et Haricots Verts citronnés ou Linguine au Homard à la Tomate Crémeuse avec Asperges de Printemps grillées à la poêle et zestées.

« Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants pour les milliers de nos clients de Halifax et d'ailleurs qui dînent avec nous chaque semaine », a déclaré Hakan Uluer, propriétaire de The Bicycle Thief. « Nous sommes ravis de nous associer à Goodfood afin que les Canadiens de tout le pays puissent également savourer l'incroyable goût de The Bicycle Thief depuis le confort de leur foyer. »

Offrant une cuisine nord-américaine avec une âme italienne, The Bicycle Thief est situé à Halifax et a de nouveau été classé parmi les 100 meilleurs restaurants du Canada l'année dernière (2023). Maintenant, avec des cartes de recettes faciles à suivre et des ingrédients pré-portionnés, Goodfood donne aux Canadiens la confiance nécessaire pour cuisiner comme un chef de la côte est et rehausser leur expérience culinaire à domicile.

« Chez Goodfood, nous avons pour mission d'aider les Canadiens à explorer de nouvelles recettes, ingrédients et cuisines tout en les encourageant à se sentir plus confiants en cuisine », a déclaré Jordana Rebner, chef principale de Goodfood. « Après nous être associés à Aloette Go et St. Lawrence en 2023, nous sommes ravis de continuer à apporter cette année certaines des meilleures recettes de tout le pays aux portes des Canadiens. »

Proposant des ingrédients frais d'origine locale, les trousses-repas de The Bicycle Thief seront livrées à l'échelle nationale entre le 25 février et le 23 mars. Les Canadiens peuvent visiter makegoodfood.ca pour commander leurs trousses-repas et parcourir la grande variété de trousses-repas disponibles, y compris de nouvelles options paléo, céto, végétariennes et, plus récemment, de protéines biologiques, toutes pouvant être livrées chaque semaine.

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque leader de solutions alimentaires numériques au Canada, livrant des repas frais et des ajouts qui permettent aux clients de partout au Canada de déguster des repas délicieux à la maison chaque jour. L'équipe de Goodfood construit la marque alimentaire des millennials la plus aimée au Canada, avec pour mission de créer des expériences qui apportent de la joie et aident notre communauté à vivre plus longtemps sur une planète plus saine. Les clients de Goodfood ont accès à des produits uniques, frais et délicieux, ainsi qu'à des prix exclusifs, rendus possibles par notre équipe culinaire de classe mondiale et nos infrastructures technologiques et de vente directe aux consommateurs. Nous sommes passionnés par la connexion de nos fermes partenaires et de nos fournisseurs aux cuisines de nos clients tout en éliminant le gaspillage alimentaire et les coûts de surcharge des détaillants. Les bureaux administratifs de la Société sont basés à Montréal, Québec, avec des installations de production situées dans les provinces de Québec et d'Alberta.

À propos de The Bicycle Thief

The Bicycle Thief est le restaurant phare du groupe Bertossi, qui compte actuellement quatre restaurants authentiques d'inspiration italienne et deux cafés italiens artisanaux à Halifax, en Nouvelle-Écosse, s'engageant à ne servir que les meilleurs ingrédients les plus frais. Propriété et exploitation de l'indépendant restaurateur Hakan Uluer, The Bicycle Thief, Ristorante a Mano, La Frasca, il Mercato Trattoria & Pane e Circo sont devenus des incontournables de la scène culinaire de la Nouvelle-Écosse. Connu pour son excellence et son hospitalité exceptionnelle, ils sont devenus des destinations pour des dizaines de milliers de locaux et de visiteurs du monde entier.

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4d21f1e-cffa-49e8-a873-0c672d551d87/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7054f3c-0a96-4b85-965a-001b55ada5d0/fr

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS

Jessica Hoffeldt Agnostic

[email protected]

15 février 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :