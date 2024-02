L'AHF appelle à des mesures concrètes en amont des négociations INB-8 à Genève





Alors que les négociations INB-8 approchent, l'AHF Global Public Health Institute, en partenariat avec l'University of Miami Public Health Policy Lab, préconise une action immédiate pour s'assurer que l'accord antipandémique de l'OMS renforcera véritablement la sécurité sanitaire mondiale. Notre bulletin politique met en relief la nécessité d'un accès équitable aux technologies de santé, la responsabilité dans la préparation pandémique, et l'intégration de la société civile à la prise de décisions. En abordant ces thèmes fondamentaux, nous ouvrirons la voie à une infrastructure sanitaire mondiale plus résiliente. [CONSULTEZ : https://ahfinstitute.org/wp-content/uploads/2024/02/INB-8-AHF-Institute-Key-Points-Feb-2024.pdf]

À propos d'AIDS Healthcare Foundation (AHF)

AIDS Healthcare Foundation (AHF) est une organisation mondiale à but non lucratif qui fournit des médicaments et un plaidoyer à plus de 1,9 million de personnes dans 46 pays à travers le monde, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine/aux Caraïbes, dans la région Asie-Pacifique et en Europe. Nous sommes le plus important prestataire à but non lucratif de soins médicaux pour le VIH/sida dans le monde. Pour en savoir plus sur l'AHF, consultez notre site www.aidshealth.org, retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/aidshealth et suivez-nous sur Twitter : @aidshealthcare et Instagram : @aidshealthcare

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 février 2024 à 04:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :