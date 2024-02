En cette Journée de sensibilisation à la retraite, réfléchissez au type de retraite auquel vous aspirez





Cinq étapes simples pour faire en sorte que l'augmentation du coût de la vie n'entrave

pas vos projets pour l'avenir

TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) célèbre la deuxième Journée annuelle de sensibilisation à la retraite organisée dans la province en exhortant tous les travailleurs de la province à prendre le temps de commencer à planifier leur vie à la retraite.

Un récent sondage commandé par l'ARSF révèle que les inquiétudes liées au coût de la vie ont un impact sur la planification de la retraite pour un grand nombre d'Ontariens :

81 % des personnes interrogées sont maintenant plus préoccupées par le paiement des biens de première nécessité comme l'épicerie que par l'épargne-retraite;

44 % déclarent que le coût élevé de la vie les empêche de commencer à épargner pour leur retraite;

20 % pensent qu'ils ne pourront jamais prendre leur retraite;

seuls 17 % pensent que leur qualité de vie sera meilleure lorsqu'ils prendront leur retraite.

«?Nous ne voulons pas que les gens prennent du retard,?» déclare Andrew Fung, vice-président directeur intérimaire, Régimes de retraite, de l'ARSF. «?Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de sensibilisation à la retraite, nous espérons que tous prendront le temps de réfléchir à la vie qu'ils souhaitent avoir à la retraite. Il ne s'agit pas de sacrifier le présent, mais de s'assurer de tenir compte de la retraite lorsque votre famille et vous-même prenez des décisions financières et en matière d'investissement.?»

Pour vous aider à démarrer, l'ARSF a établi à l'occasion de la Journée de sensibilisation à la retraite un plan simple en cinq étapes qui vous permettront d'établir une stratégie d'épargne facile à mettre en oeuvre :

1. Demandez à votre employeur s'il propose un régime de retraite

Si vous participez déjà à un tel régime, assurez-vous de savoir à quelles prestations vous avez droit. Pour cela, vous pouvez commencer par examiner votre relevé de retraite annuel.

2. Vérifiez si votre lieu de travail propose un régime d'épargne-retraite

Si vous n'avez pas accès à un régime de retraite d'employeur, d'autres options peuvent s'offrir à vous.

3. Renseignez-vous sur les cotisations de contrepartie de l'employeur

Si votre employeur verse des cotisations de retraite équivalentes aux vôtres, envisagez de cotiser le maximum possible pour optimiser les fonds que vous épargnez en vue de la retraite.

4. Déterminez la somme que vous pouvez épargner sans difficulté

Il n'est pas nécessaire que ce soit un montant élevé! Que ce soit 5, 50 ou 500 dollars par mois, plus vous épargnez et investissez aujourd'hui, mieux vous vous porterez à la retraite.

5. Envisagez de faire de la participation à un régime de retraite un de vos critères de recherche d'emploi

Vous tenez déjà compte du salaire, des avantages sociaux et des congés lorsque vous choisissez votre employeur. Ajoutez le régime de retraite à votre liste avantages/inconvénients!

«?La planification de votre avenir est d'une importance capitale. La retraite est l'une des dépenses les plus importantes de votre vie?», déclare M. Fung. «?Notre sondage a révélé que 61 % des gens en savent plus sur leur émission de télévision préférée que sur les avantages de leur régime de retraite. Si vous avez le temps de regarder votre émission favorite, vous pouvez probablement consacrer quelques minutes à la vie après le travail - même si ce n'est qu'une fois par an, à l'occasion de la Journée de sensibilisation à la retraite.

Restez organisé, vous ne le regretterez pas

Un retraité a récemment demandé de l'aide à l'ARSF après le rejet de sa demande de prestation de retraite. Dans cette situation particulièrement rare, il a pu obtenir un paiement forfaitaire et des prestations mensuelles du fait qu'il avait conservé les bons documents. L'essentiel est de rester organisé, ce qui a valu à ce retraité des dizaines de milliers de dollars. Malgré le fait que son ancien employeur ne détenait aucun dossier, il a pu, grâce aux preuves documentées et à l'aide de l'ARSF, obtenir les prestations de retraite qu'il avait gagnées.

Pour en savoir plus sur la Journée de sensibilisation à la retraite, consultez la page :

https://www.fsrao.ca/fr/sensibilisationalaretraite

Pour en savoir plus :

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les bénéficiaires des régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cellulaire : 437 225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

15 février 2024 à 03:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :