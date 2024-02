Casio fête le 50e anniversaire de ses montres avec une montre commémorative





Recréation de la Casiotron 1974 avec des spécifications et des fonctionnalités mises à jour

TOKYO, 15 février 2024 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie d'une nouvelle montre recréant la Casiotron QW02, la première ligne de montres numériques au monde avec une fonction de calendrier automatique, pour commémorer le 50e anniversaire des montres Casio. La nouvelle TRN-50 est disponible en édition limitée à 4 000 exemplaires dans le monde entier.

Casio a commercialisé pour la première fois la Casiotron en 1974, innovant avec une montre-bracelet numérique inspirée par l'idée que « les montres additionnent simplement les secondes. » La montre a tiré le meilleur parti des technologies numériques originales développées par Casio dans son activité de calculatrice, donnant vie au concept d'une montre-bracelet entièrement automatique. La Casiotron affiche non seulement l'heure, mais aussi le mois, la date* et le jour de la semaine, s'adaptant automatiquement aux mois plus courts et plus longs grâce à sa fonction de calendrier automatique.

*À l'exception du 29 février lors des années bissextiles.

La nouvelle TRN-50 reste fidèle au concept Casiotron d'une montre-bracelet entièrement automatique, en s'appuyant sur toutes les avancées du développement de la montre Casio au cours du demi-siècle qui s'est écoulé depuis la sortie du modèle original. Tout en recréant le design Casiotron, la nouvelle montre intègre des fonctionnalités de pointe, comme le réglage de l'heure par commande radio, le chargement solaire et les fonctions Mobile Link pour l'appariement avec un smartphone.

L'extérieur de la montre d'origine, en particulier sa taille, est méticuleusement recréé dans un design qui répond aux normes de qualité actuelles. De nombreux détails, dont les textures sophistiquées du boîtier et du bracelet, le cadran bleu foncé et le logo CASIOTRON, sont fidèlement reproduits.

La nouvelle montre offre également un aspect pratique avec le très lisible écran LCD nématique super torsadé (STN) et le système de chargement Tough Solar. En plus de recevoir des signaux d'étalonnage de l'heure transmis par six stations à travers le monde, la montre est équipée de la fonctionnalité Mobile Link pour l'appariement avec un smartphone via Bluetooth® afin d'assurer une chronométrie de précision. La vision du Casiotron d'origine perdure dans la nouvelle TRN-50, désormais dotée de fonctionnalités telles que la mise à jour automatique des informations relatives au fuseau horaire et au décalage horaire.

