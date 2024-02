ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. FÉLICITE L'UMECO C.-B. POUR UNE SAISIE MASSIVE DE TABAC DE CONTREBANDE





Saisie de plus de 11 millions de dollars de tabac, la plus importante de l'histoire de la Colombie-Britannique.

TORONTO, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Kory McDonald, chef des Affaires externes chez Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), a fait la déclaration suivante aujourd'hui, commentant la saisie par l'UMECO C.-B. de 11 millions de dollars de tabac de contrebande sur l'île de Vancouver et dans la vallée du Bas Fraser, en Colombie-Britannique.

« Tout d'abord, au nom de RBH, je salue le travail de l'UMECO C.-B. et de ses organismes partenaires pour cette action historique contre le tabac de contrebande.

« La saisie de cocaïne, d'armes à feu, de munitions, de huit véhicules, d'articles de consommation de drogue et d'un hors-bord faite aujourd'hui est une autre preuve que la contrebande de tabac est un crime qui fait des victimes. Le crime organisé bénéficie directement de la contrebande, faisant des profits qui aident à financer le trafic d'armes, de drogues et d'êtres humains. Les criminels ne vérifient pas l'identité des gens quand ils vendent du tabac de contrebande, ce qui augmente le risque que celui-ci tombe entre les mains d'enfants et de jeunes.

« Plus de trois cigarettes sur dix vendues en Colombie-Britannique sont illégales, selon un récent rapport de la firme Ernst and Young et du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs. Ce même rapport indique qu'entre 2019 et 2022, la Colombie-Britannique a perdu pas moins de 591 millions de dollars en recettes fiscales en raison de la croissance du marché de la contrebande.

« Les cigarettes illégales menacent les finances publiques ainsi que la sécurité des communautés. L'industrie, les détaillants, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, partout au pays, doivent travailler ensemble pour réduire la demande de tabac de contrebande et intensifier l'application de la loi. C'est seulement ainsi que nous pourrons réduire le crime organisé et assurer la sécurité de nos communautés. »

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., est l'une des plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et cherche à offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à avoir un impact positif sur les communautés, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes, partout au pays. Son siège social est situé à Toronto, et l'entreprise exploite une usine à Québec.

