Recorded Future lance Enterprise AI pour les renseignements

Reposant sur l'Intelligence Graph de Recorded Future ? le plus grand fonds de renseignement au monde ? Enterprise AI renforce les capacités humaines et défend la démocratie contre les menaces convergentes

BOSTON, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Recorded Future, la plus grande société de renseignement au monde, a annoncé aujourd'hui que Recorded Future AI sort de la version bêta pour renforcer les capacités humaines et défendre la démocratie contre les menaces mondiales convergentes. Les nouvelles capacités de Recorded Future AI offrent à chaque analyste au sein d'une organisation un puissant assistant génératif basé sur l'IA pour le renseignement et la défense, ainsi que la capacité de définir par logiciel les très grandes surfaces de menace d'entreprise dans l'espace physique et cyber et de les utiliser dans l'analyse de l'IA.

Une veille efficace sur les menaces repose sur la capacité de traiter en temps réel de grandes quantités de données provenant de sources variées et disparates, ce qui nécessite l'utilisation de l'IA. Basée sur l'Intelligence Graph, le plus grand fonds de renseignements au monde, Recorded Future AI était la première solution d'intelligence artificielle sur le marché axée sur les renseignements, conçue par une entreprise native de l'IA, et utilisée par les principales organisations et pays du monde qui défendent l'infrastructure de base dont la société dépend. Contextualisant l'attaque rapide des menaces convergentes et basées sur l'IA dans les domaines des cyberopérations, des opérations physiques et d'influence, Recorded Future AI comprend et aide à explorer le paysage des menaces en temps réel, permettant aux défenseurs d'acquérir rapidement une connaissance de la situation et de prendre des mesures.

« Comme l'IA est intégrée à toutes les facettes de la société, aucun gouvernement ou organisation ne sera à l'abri de ses avantages et de ses implications. L'urgence pour les défenseurs de travailler au rythme des progrès technologiques d'aujourd'hui ne fait que croître. Depuis plus d'une décennie, notre Intelligence Cloud est de plus en plus rapide, en intelligence globale et en capacité d'offrir une connaissance de la situation face aux menaces mondiales. Recorded Future AI maintient les défenseurs en mouvement à la vitesse de l'IA. » ? Christopher Ahlberg, cofondateur et PDG de Recorded Future.

Recorded Future AI est opérationnelle dans certaines des organisations de renseignement les plus importantes au monde, et utilisée par des centaines d'analystes de renseignement dans des organisations uniques dans certains cas. Désormais généralement disponible, tous les analystes humains ont accès à un assistant personnel, et Recorded Future AI peut également être utilisée par des algorithmes interagissant directement avec elle. Les entreprises et les nations entières peuvent définir des surfaces de menaces vastes et complexes dans le monde physique et le cyberespace et les utiliser facilement dans les interactions IA, repoussant massivement l'enveloppe du contexte utilisé dans les grands modèles de langage (LLM).

« L'intelligence artificielle transforme l'intelligence, tant pour la cybersécurité que pour les combattants. En fait, elle est déjà en train de transformer la nature même de la guerre et des conflits, comme ceux que nous avons connus en Ukraine. Notre collaboration avec Recorded Future pour déployer Recorded Future AI à l'échelle du gouvernement ukrainien à l'appui des missions de cyberdéfense a été essentielle. » - Yegor Dubynskyi, vice-ministre de la cybersécurité du ministère de la Transformation numérique de l'Ukraine

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignement sur les menaces au monde. L'Intelligence Cloud de Recorded Future fournit des renseignements de bout en bout sur les adversaires, les infrastructures et les cibles. En indexant l'Internet à travers l'open Web, le dark Web et les sources techniques, Recorded Future fournit une visibilité en temps réel sur une surface d'attaque et un paysage de menaces en expansion, permettant aux clients d'agir avec rapidité et confiance pour réduire les risques et faire avancer les affaires en toute sécurité. Basée à Boston avec des bureaux et des employés dans le monde entier, Recorded Future travaille avec plus de 1 700 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 75 pays pour fournir des renseignements en temps réel, impartiaux et exploitables. Pour en savoir plus, consultez le site recordedfuture.com .

