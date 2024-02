AM Best évoquera les tendances émergentes impactant les assureurs et réassureurs européens lors d'un évènement à Paris





AM Best présentera ses perspectives analytiques sur différents enjeux mondiaux impactant l'industrie de l'assurance, ainsi que les tendances et les opportunités dans l'industrie qui impactent les assureurs et les réassureurs français, lors d'un évènement qui se tiendra le 5 mars 2024 aux Salons Hoche à Paris.

Lors de cet évènement organisé par AM Best, les analystes financiers évoqueront la méthodologie de notation de crédit de Best et un aperçu de l'évolution des notations. Les points de vue actuels de l'agence de notation de crédit sur des sujets clés du secteur seront également abordés, tels qu'IFRS 17, le risque cyber et les effets de la poly/permacrise sur le marché de l'assurance. Le programme sera précédé d'une présentation sur l'état actuel et les tendances du marché de la réassurance, par Laurent Rousseau, CEO, EMEA et Global Capital Solutions de Guy Carpenter,. Les équipes d'AM Best vous accueilleront à partir de 9h30 (CET) et une allocution de bienvenue commencera à 10h00. Pour vous inscrire ou pour plus d'informations sur l'ordre du jour et les intervenants, veuillez vous rendre sur le lien suivant : https://www.ambest.com/conference/PARIS2024/index.html.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur de presse et un fournisseur d'analyses de données, spécialisé dans le secteur des assurances. Basée aux États-Unis, la société est présente dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ambest.com.

