Prodapt nomme Manish Vyas, un leader du secteur, en qualité de directeur exécutif





Prodapt, la grande société en croissance rapide spécialiste du secteur de la connectivité, a annoncé aujourd'hui la nomination à son conseil d'administration d'un leader du secteur, Manish Vyas, en tant que directeur exécutif.

Fort d'un mandat impressionnant de 23 ans chez Tech Mahindra, Manish Vyas y a laissé une marque durable en tant que président Communications, Médias et Divertissement (CME), parallèlement à des fonctions de PDG des divisions Services réseau et BPO (externalisation du processus d'entreprise). Par ailleurs, en tant que COO pour des activités stratégiques telles que la conception d'expérience et l'ingénierie numérique, Manish Vyas a supervisé et fourni des conseils stratégiques visant à obtenir la croissance la plus élevée du secteur. Son leadership visionnaire a joué un rôle déterminant dans la croissance exponentielle des revenus de Tech Mahindra, qui sont passés de 150 millions à environ 6,5 milliards USD. Il a notamment joué un rôle majeur dans le développement remarquable de l'activité Communications et Médias, où des étapes significatives en matière de revenus et d'EBITDA ont été franchies.

Chez Prodapt, Manish Vyas guidera l'équipe de direction dans sa mise en oeuvre d'initiatives stratégiques visant à renforcer la position de Prodapt à l'avant-garde du secteur et à favoriser davantage encore sa trajectoire de croissance. En plus de sa riche expérience qui couvre l'informatique, les processus métier, les services réseau, l'intégration de systèmes, le conseil et l'externalisation de grandes transactions, Manish Vyas apporte une vaste expérience de la fourniture de solutions innovantes qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs vitaux.

« Je suis ravi que Manish Vyas rejoigne l'équipe de Prodapt. Fort de son parcours exceptionnel en tant que leader visionnaire, M. Vyas nous apporte une réflexion stratégique et des solutions innovantes qui ont favorisé le succès de la transformations numérique de nombre de grandes entreprises technologiques et de fournisseurs de services de communications mondiaux. Son arrivée chez Prodapt coïncide avec un moment charnière qui voit progresser la réalisation de nos plans visant à atteindre 1 milliard USD de revenus », a déclaré Vedant Jhaver, fondateur et président de Prodapt.

« Je suis galvanisé à l'idée de rejoindre le conseil d'administration et l'équipe de direction de Prodapt, où je vais pouvoir faire ce que j'aime le plus : résoudre au mieux les problèmes des clients grâce à l'innovation et à la technologie. Chez Prodapt, nous renverserons le statu quo en tirant parti de l'IA et des technologies émergentes et en donnant la priorité à nos collaborateurs et à notre planète. Je partage pleinement la vision de Vedant Jhaver, c'est-à-dire faire de Prodapt une puissance technologique reconnue dans le monde entier pour ses capacités de résoudre des problèmes complexes avec des solutions de pointe. Mes nouvelles fonctions m'enthousiasment énormément et je suis prêt à mettre mon expérience et ma passion à contribution pour rendre l'avenir de Prodapt encore plus brillant », a déclaré Manish Vyas.

En accueillant Manish Vyas, Harsha Kumar, PDG de Prodapt, déclaré : « L'expertise industrielle de Manish Vyas et son approche centrée sur les personnes correspondent à celles de notre équipe de direction et s'alignent parfaitement avec notre mission et nos valeurs. Je suis très heureux de m'associer avec lui pour ouvrir une nouvelle page de croissance de notre Société. »

Manish Vyas affiche un parcours académique impressionnant, notamment un diplôme en gestion du célèbre Narsee Monjee Institute of Management Studies de Mumbai, en Inde, en génie électronique du RCOEM Nagpur, en Inde, et une formation pour cadres dans des institutions de premier plan comme la Harvard Business School, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et l'Université de Yale.

14 février 2024 à 10:35

