La ministre Pascale Déry souhaite renforcer le rôle du Pôle lanaudois en enseignement supérieur





REPENTIGNY, QC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Pour améliorer l'offre de formation dans la région de Lanaudière, la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, entend renforcer le rôle du Pôle lanaudois en enseignement supérieur et optimiser la concertation entre les différents acteurs concernés par la réussite éducative. À cette fin, elle a donc confié à Mme Céline Durand le mandat d'analyser la situation des organismes qui participent au développement éducatif de Lanaudière, de concert avec la gouvernance du Pôle.

En collaboration avec plusieurs acteurs régionaux, notamment la table Éducation Lanaudière, le CREVALE, le Pôle d'enseignement supérieur, le CRUL, la Table des préfets, les centres de services scolaires, les collèges et les universités, certains acteurs clés du milieu économique ainsi que l'ensemble des autres lieux de concertation des milieux de l'éducation, Mme Durand fera des recommandations en synergie avec l'écosystème en place. Ainsi, elle aura jusqu'au printemps 2024 pour coordonner les activités liées à la collecte de données et à l'analyse de celles-ci ainsi qu'à la présentation de recommandations aux organismes qui valorisent l'éducation sur le territoire de Lanaudière.

Citations :

« Nous avons promis de bonifier l'offre de formation dans la région, de mieux répondre aux besoins de main-d'oeuvre et d'augmenter le taux de diplomation des jeunes lanaudois. Je me réjouis de la nomination de Mme Durand pour nous aider à y arriver. Je suis persuadée que son expertise et ses connaissances contribueront à l'évolution et à l'essor du monde de l'enseignement supérieur de la région. J'invite tous les collaborateurs à lui apporter leur soutien dans cette nouvelle démarche. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny

« La région de Lanaudière a besoin d'une offre d'enseignement supérieur forte et en adéquation avec le milieu du travail, pour que les jeunes lanaudois puissent étudier dans leur région. Je salue donc la démarche de ma collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'inscrit dans cette volonté de rassembler tous les acteurs du territoire autour d'un pôle qui favorisera la réussite scolaire. Je suis persuadée qu'au terme de son mandat, Mme Durand trouvera les bonnes pistes de solution pour optimiser la concertation territoriale en éducation. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

Faits saillants :

Céline Durand a occupé le poste de directrice générale par intérim du Cégep régional de Lanaudière. Elle a également occupé, de 2002 à 2012, le poste de directrice du collège constituant de . De 2012 à 2017, elle a occupé les postes de commissaire (2012 à 2013), puis de présidente (2013 à 2017) à la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial.

Depuis 2017, elle poursuit sa carrière à titre de consultante en enseignement supérieur.

Mme Durand est en fonction depuis janvier 2024.

