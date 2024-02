Coreline Soft présente sa solution d'imagerie IA à apprentissage profond « AVIEW » à l'ECR 2024





Coreline Soft, pionnier de l'imagerie médicale par intelligence artificielle (IA), dévoile des solutions d'imagerie médicale par IA de pointe à l'ECR 2024 (Congrès européen de radiologie), établissant ainsi une nouvelle norme pour les soins de santé à travers l'Europe. L'ECR, la plus grande conférence de radiologie en Europe, attire des experts mondiaux et des professionnels de l'industrie des dispositifs médicaux.

Coreline Soft s'apprête à marquer l'ECR 2024 de son empreinte en présentant sa gamme de produits AVIEW. L'exposition inclura des démonstrations d'AVIEW LCS Plus pour le diagnostic simultané des maladies thoraciques, d'AVIEW COPD pour l'analyse automatique des maladies pulmonaires obstructives chroniques, et d'AVIEW RT ACS, une solution de contournage entièrement automatisée basée sur l'IA.

Cette présentation comprendra une gamme complète de produits allant du dépistage et du diagnostic au traitement et à la gestion. Elle mettra en avant l'AVIEW LCS Plus, capable de dépister trois affections pulmonaires majeures par tomodensitométrie, et se concentrera sur les applications réelles dans les hôpitaux du monde entier. L'entreprise partagera ses connaissances sur les avantages pour les professionnels de la santé, l'amélioration des flux de travail et l'efficacité accrue des diagnostics.

Coreline Soft a activement développé sa présence en Europe, obtenant des projets tels que l'initiative multinationale de dépistage du cancer du poumon (iDNA) impliquant cinq pays européens. Des projets tels que le dépistage du cancer du poumon HANSE en Allemagne et le dépistage du cancer du poumon ILSP en Italie, mené par le prestigieux Institut national du cancer de Milan avec 18 hôpitaux et centres de cancérologie participants, démontrent la compétitivité de l'entreprise sur le marché mondial du dépistage du cancer du poumon.

Ayant récemment signé des accords d'approvisionnement avec des institutions renommées telles que l'hôpital universitaire de Heidelberg en Allemagne, l'hôpital universitaire de Catane en Italie et le grand groupe de centres d'imagerie ImaGen en France, Coreline Soft est prêt à étendre son empreinte sur le marché européen de la santé.

Jason Seo, directeur du développement des affaires à l'étranger chez Coreline Soft, déclare : « Nous avons accumulé une expertise en matière d'entrée dans les hôpitaux locaux et les projets de niveau national, ce qui positionne le marché européen comme une base avancée pour le marché mondial. »

Coreline Soft continue de renforcer sa présence mondiale en offrant des solutions d'IA innovantes visant à faire progresser les pratiques de soins de santé en Europe et au-delà.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 février 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :