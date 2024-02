Le CART BP de Sky Labs devient le premier appareil au monde à réaliser des études comparatives avec toutes les méthodes de mesure de la pression artérielle





- C'est le seul tensiomètre sans brassard à avoir réalisé des études comparatives avec trois types de méthodes de mesure de la pression artérielle existantes et à avoir prouvé sa précision

- La surveillance ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures est la première recherche pilote à refléter les recommandations de l'ESH en 2023

SÉOUL, Corée du Sud, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Le CART BP est un tensiomètre à anneau fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de la startup mondiale de soins de santé Sky Labs (dont le PDG est Jack Lee), qui s'est pleinement imposé comme le premier et seul dispositif médical portable à anneau à réaliser des études comparatives avec toutes les méthodes de mesure de la pression artérielle, dans le monde entier.

Il existe actuellement trois principales méthodes de mesure de la pression artérielle : la méthode auscultatoire, dans laquelle un tensiomètre à brassard et un stéthoscope sont utilisés en clinique pour mesurer la pression artérielle ; la méthode invasive, dans laquelle une aiguille ou un cathéter est inséré dans une artère (ligne A) pour mesurer la pression intra-artérielle ; et la surveillance ambulatoire de la pression artérielle (MAPA), qui mesure la pression artérielle sur une période de 24 heures hors clinique en attachant un brassard et un tensiomètre sur le corps. Pour prouver l'efficacité du CART BP, Sky Labs a réalisé toutes les études comparatives avec ces trois méthodes de mesure de la pression artérielle.

Menées à l'hôpital de l'université nationale de Séoul, les études comparatives de la MAPA sur 24 heures ont été la première recherche clinique au monde à refléter les recommandations de la Société européenne d'hypertension (ESH) pour la validation des dispositifs de surveillance de la pression artérielle sans brassard, annoncées en juin de l'année dernière. Sky Labs a expliqué l'importance de cette recherche par l'annonce d'un résultat préliminaire pour le « test éveil/sommeil », le plus difficile à valider parmi les cinq tests présentés par l'ESH. Les résultats de la recherche ont été publiés dans le Korean Circulation Journal (KCJ).

En outre, Sky Labs a validé la précision dans des études comparatives avec la méthode invasive de mesure de la pression artérielle et l'analyse par stéthoscope standard. Les résultats de ces recherches ont été publiés respectivement dans Nature Scientific Reports et le Journal of Korean Medical Science (JKMS).

Le CART BP est très utile par rapport aux autres tensiomètres, car il permet de mesurer la variabilité de la pression artérielle 24 heures sur 24, que le patient soit endormi ou éveillé. Il peut être porté de manière pratique sans perturber la vie quotidienne et permet l'utilisation d'un smartphone pour vérifier la tension artérielle, ce qui permet aux personnes de surveiller leur tension artérielle à tout moment, n'importe où. De plus, il peut détecter l'hypertension réactionnelle, l'hypertension masquée, l'hypertension matinale et l'hypertension nocturne, qui sont difficiles à mesurer dans les hôpitaux, et devrait donc contribuer à un diagnostic plus précis de la part du personnel médical.

Jack Lee, PDG de Sky Labs, a déclaré : « Je pense que le CART BP a démontré son potentiel pour remplacer les tensiomètres actuels, qui causent des désagréments considérables, en prouvant son efficacité par rapport aux trois principaux types de tensiomètres utilisés dans la communauté médicale mondiale. Notre objectif est d'obtenir l'approbation de la FDA américaine et de la CE européenne cette année sur la base de nos résultats de recherche. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2337124/Ring_shaped_CART_BP_and_charger.jpg

14 février 2024 à 03:00

