Trilogy Films et la Schultz Family Foundation s'associent pour raconter l'histoire inédite de Nelson et Winnie Mandela





Trilogy Films, la célèbre société de production dirigée par la réalisatrice primée Dawn Porter, est ravie d'annoncer une collaboration sans précédent avec la Schultz Family Foundation pour produire un long métrage documentaire sur l'un des partenariats les plus emblématiques et les plus politiques jamais vus : l'histoire remarquable et en grande partie inédite de Nelson et Winnie Mandela.

Basé sur le livre de l'écrivain et érudit sud-africain Jonny Steinberg, Winnie and Nelson: Portrait of a Marriage, le film explorera le lien profond qui unissait les Mandela et la façon dont leur mariage était inextricablement lié à la lutte contre l'apartheid. Ce film promet un portrait intime du mariage de Nelson et Winnie, en s'attardant sur leur relation véhémente et volatile depuis leurs premières années jusqu'à leur objectif commun de démanteler l'apartheid. Leur parcours culmine avec l'élection historique de Nelson Mandela en tant que premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud. Cette investigation cinématographique capture l'essence de leurs esprits indomptables et l'impact mondial de leur amour et de leur plaidoyer.

Dawn Porter, célèbre pour ses récits exceptionnels qui explorent des personnages négligés, révèlent les conséquences de la politique et de l'action sociale, défendent les personnes marginalisées et offrent une perspective nouvelle sur des sujets familiers, est à la tête de la production. Grâce à sa grande capacité à créer des récits qui trouvent un écho profond auprès du public et informent ce dernier, Dawn Porter est prête à apporter une mise en lumière unique de l'histoire d'amour durable entre Nelson et Winnie Mandela.

« Créer un film sur la vie de Nelson Mandela est un privilège extraordinaire et je suis vraiment ravie de la collaboration avec la Schultz Family Foundation et Trilogy Films », déclare Dawn Porter. « Le parcours de Nelson Mandela illustre la résilience et la capacité de changement de l'esprit humain. Nous aspirons à partager cette incroyable odyssée avec le public du monde entier. Mais son histoire est incomplète si l'on n'explore pas la relation avec sa conseillère la plus influente et la plus intime : sa femme Winnie. Il ne peut pas y avoir d'histoire définitive de Mandela sans comprendre la dynamique complexe de leur relation. »

La collaboration avec Trilogy Films marque la première aventure de la Schultz Family Foundation dans des projets de narration transformatrice (films et séries scénarisés et documentaires, podcasts et livres) liés à sa mission de créer de plus grandes opportunités, accessibles à tous. L'implication de la Schultz Family Foundation va au-delà du soutien financier ; elle incarne une vision philanthropique et un engagement à raconter des histoires vraies et ambitieuses qui ont le pouvoir de révéler des récits cachés, de susciter l'espoir, de mettre en lumière des solutions et de restaurer la confiance à une époque marquée par un énorme pessimisme, des dissensions, de la désinformation et une rupture de la confiance dans les institutions traditionnelles, les dirigeants et les uns les autres.

« Au fond, Winnie and Nelson est une histoire complexe de leadership, de conflit, d'amour et de sacrifice extraordinaire face à une brutalité insondable où l'avenir d'une démocratie était en jeu », déclare Howard Schultz, cofondateur de la Schultz Family Foundation et président émérite de Starbucks Corporation. « Mon épouse Sheri et moi-même nous sentons privilégiés et honorés de pouvoir nous associer à une réalisatrice aussi respectée et talentueuse que Dawn pour donner vie à ce film. Nous croyons au pouvoir de la narration centrée sur l'humain et sur les aspirations pour nourrir nos liens communs, favoriser notre humanité partagée et inspirer la prochaine génération de leaders, et nous sommes impatients de poursuivre d'autres projets dans de nombreux formats différents, en accord avec le travail et la mission philanthropiques de notre famille. »

À propos de Trilogy Films :

Trilogy Films, fondé par la réalisatrice primée Dawn Porter, réalise et produit des contenus non fictionnels qui racontent des histoires inédites, partagent de nouvelles perspectives et révèlent l'humanité complexe de certaines des figures les plus emblématiques de l'histoire. Les films acclamés de Dawn Porter incluent « Gideon's Army » (2013), « Spies of Mississippi » (2014) et « Bobby Kennedy for President » (2018). Sa dernière oeuvre, « Luther: Never Too Much », a fait l'objet de critiques élogieuses lors du festival du film de Sundance 2024 et a été salué comme le meilleur film du festival par de nombreux médias. L'année 2023 a été une année faste pour Dawn Porter et Trilogy. Le documentaire « Lady Bird Diaries », nominé par le Critics Choice et composé uniquement d'archives sur Lady Bird Johnson, a été présenté en avant-première au festival du film SXSW 2023, tandis que sa série documentaire en quatre parties « Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court » a également été nominée pour le Critics Choice Documentary Award et le Film Independent Spirit Award.

À propos de la Schultz Family Foundation :

La mission de la Schultz Family Foundation est de créer de meilleures opportunités, accessibles à tous. Notre travail est profondément ancré dans la vie et les valeurs de nos cofondateurs, Sheri et Howard Schultz, qui pensent que le talent est partout, mais que l'opportunité ne l'est pas. Nous cherchons à appliquer les leçons qu'ils ont apprises au fil des décennies pour lancer des innovations et développer des solutions afin d'aider les jeunes à réussir leur passage à l'âge adulte et à influencer positivement la trajectoire de leur vie. Nous sommes des investisseurs exploitant le potentiel et les opportunités, en travaillant en partenariat avec des employeurs, des entrepreneurs, des organisations à but non lucratif et des gouvernements partageant notre aspiration à permettre à chacun d'accéder à la pleine promesse de l'Amérique. Pour plus d'informations sur la fondation et son travail : www.schultzfamilyfoundation.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 février 2024 à 21:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :