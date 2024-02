RapidLash® fait don de 68 000 $ au Project Purple pour appuyer sa lutte contre le cancer du pancréas





La campagne Paint It Purple, qui célèbre son 15e anniversaire, met en valeur le pouvoir de la communauté et de la compassion

MOORPARK, Californie et SEYMOUR, Connecticut, 13 février 2024 /CNW/ - RapidLash ® a annoncé aujourd'hui qu'elle a remis 68 000 $ au Project Purple , un organisme national sans but lucratif qui vise à favoriser un monde sans cancer du pancréas. La campagne « Paint It Purple » de l'entreprise, qui a eu lieu tout au long de l'année pour célébrer son 15e anniversaire, a mis de côté une partie de chaque vente de ses produits brevetés de soins des cils, des sourcils, des cheveux et de la peau. Il s'agit du plus important effort philanthropique de l'entreprise à ce jour.

« Cette année, RapidLash a réellement mis en valeur le pouvoir de la communauté et de la compassion », a déclaré Janet Carieri, présidente de RapidLash®, au sujet de notre plus important effort philanthropique à ce jour. « Notre collaboration avec Project Purple pour lutter contre le cancer du pancréas est un voyage profondément personnel pour nous tous. Nous sommes très honorés que nos employés et nos clients se soient rassemblés derrière cette importante mission. Je ne pourrais pas être plus fière de ce que nous avons accompli ensemble. Nous remercions nos précieux clients et l'équipe dévouée du Project Purple qui ont fait de 2023 une année vraiment remarquable. »

Le don de 68 000 $ permet au Project Purple de répondre à des besoins équivalents à :

1 889 patients atteints d'un cancer du pancréas ayant besoin d'une couverture de réconfort;

137 patients ayant une hypothèque ou un loyer à payer;

876 patients ayant besoin de financement pour assurer le fonctionnement de leurs services publics;

398 patients n'ayant pas les moyens de payer leurs frais médicaux.

« Nous sommes ravis d'avoir joint nos efforts à ceux de RapidLash dans le cadre de la campagne Paint It Purple tout au long de l'année », a déclaré Dino Verrelli, fondateur et chef de la direction du Project Purple. « Il faut tout un village pour lutter contre l'un des cancers les plus mortels de notre pays, et nos partenaires du secteur privé comme RapidLash jouent un rôle essentiel dans nos efforts. Ce don, comme la sensibilisation du public obtenue grâce à la campagne Paint It Purple, est essentiel à nos efforts visant à exercer une influence positive sur les soins aux patients et les taux de survie. »

À PROPOS DE RAPIDLASH

Fondé en Californie, RapidLash® combine l'esprit libre de la Californie et l'élégance d'Hollywood. Les produits RapidLash® sont inspirés par notre passion pour rehausser la confiance des clients et la beauté, redéfinissant l'allure naturelle et la beauté intemporelle. Depuis notre lancement en 2008 avec le sérum rehaussant les cils RapidLash® de renommée mondiale, nous avons continué d'innover et de créer des produits primés. Notre gamme de produits, y compris RapidBrow®, RapidShield® et RapidGlamtm, est devenue un incontournable dans le monde entier. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.RapidLash.com .

À PROPOS DU PROJECT PURPLE

Fondé en 2010, le Project Purple offre un soutien financier et de l'espoir aux patients qui luttent contre le cancer du pancréas et finance des recherches essentielles dans le dépistage et le traitement de la maladie. Le Project Purple a financé près de 3 millions de dollars en recherche et fourni une aide financière de plus d'un million de dollars pour aider les patients à payer leurs factures associées aux soins médicaux, aux services publics et au logement pendant leur traitement. Pour en savoir plus, consultez le www.ProjectPurple.org .

Personne-ressource pour les médias :

Sam DaCosta, [email protected] ,

203 714-6052 ou cellulaire : 401 439-6979

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2339047/RapidLash_Logo.jpg

SOURCE RapidLash

13 février 2024 à 19:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :