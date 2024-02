André Fortin souligne le Jour de l'agriculture canadienne et presse la CAQ d'agir pour nos agriculteurs





QUÉBEC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation, André Fortin, a profité du Jour de l'agriculture canadienne pour déposer une motion, à l'Assemblée nationale, demandant au gouvernement de mettre en place immédiatement une aide d'urgence pour les producteurs maraîchers qui sont lourdement affectés par les changements climatiques, et le contexte économique difficile.

La motion du député libéral de Pontiac réclame également une réforme significative des programmes de la Financière agricole du Québec afin de mieux les adapter aux défis d'aujourd'hui. M. Fortin avait d'ailleurs demandé un mandat d'initiative en ce sens, en octobre dernier, afin d'entendre les acteurs du milieu sur ces changements nécessaires des programmes afin de mieux soutenir ceux qui assurent notre sécurité alimentaire, c'est-à-dire nos producteurs agricoles locaux.

« Le Jour de l'agriculture canadienne est une excellente occasion de saluer la contribution inestimable de nos entreprises agroalimentaires à l'économie de toutes les régions du Québec et à notre autonomie alimentaire. Nos producteurs ont cependant besoin d'aide et d'un meilleur soutien financier pour survivre aux aléas de la météo, à la hausse fulgurante des coûts de production et à l'inflation. Malheureusement, la CAQ et son ministre de l'Agriculture demeurent les bras croisés et les abandonnent. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture, de pêcheries et d'alimentation

13 février 2024

