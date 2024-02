L'Assemblée nationale du Québec lance un concours pour la création d'une oeuvre numérique ou vidéo célébrant le 85e anniversaire du droit de vote et d'éligibilité des femmes





QUÉBEC, le 13 févr. 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec, en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil), lance un concours pour la création d'une oeuvre originale, numérique ou vidéo, qui célébrera le 85e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec. Cette oeuvre sera diffusée dans l'agora du pavillon d'accueil de l'hôtel du Parlement, à Québec.

Ce concours s'adresse aux artistes professionnelles ou professionnels en arts numériques, en arts visuels ou en cinéma-vidéo qui répondent aux conditions d'admissibilité et qui proposent une oeuvre correspondant aux modalités et aux spécifications techniques détaillées dans le programme.

L'oeuvre devra durer de cinq à huit minutes et la date limite pour soumettre un projet est le 8 mai 2024. L'inauguration de l'oeuvre est prévue le 25 avril 2025, 85 ans jour pour jour après la sanction de la Loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité. L'oeuvre sera projetée en continu pendant cinq ans.

« L'actualité des récentes années nous a révélé la fragilité des victoires remportées par les femmes, y compris leur droit de s'exprimer dans l'espace public. Je souhaite que cette nouvelle oeuvre rappelle aux Québécoises et aux Québécois l'importance de célébrer et de défendre les piliers de notre démocratie, dont le droit de vote pour toutes et tous », a mentionné Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec.

« Alors que nous nous apprêtons à célébrer la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain, le Conseil des arts et des lettres du Québec est fier de collaborer avec l'Assemblée nationale du Québec pour la création d'une oeuvre qui témoignera du chemin parcouru vers l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes au Québec. Au-delà de commémorer cette avancée sociétale majeure, ce partenariat illustre notre engagement constant en faveur de la diversité, de l'inclusion et du progrès », a ajouté Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Somme accordée à l'artiste et droits d'auteur

L'Assemblée nationale accordera à l'artiste dont le projet sera retenu une somme de 30 000 $ pour la création et la réalisation de l'oeuvre, ainsi qu'un montant couvrant les droits de représentation publique et d'utilisation, pour toute la durée de vie de la représentation.

Demande de renseignements

Pour obtenir plus de précisions sur le concours, les artistes peuvent contacter Mme Dominique Bilodeau, chargée de programme au Conseil, au 1 800 608-3350 ou par courriel : [email protected].

À propos de l'agora du pavillon d'accueil de l'hôtel du Parlement

Inaugurée à l'été 2019, l'agora est un espace animé à vocations multiples : visites guidées, visites libres, activités éducatives, expositions et activités ouvertes au grand public, événements privés, etc.

Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, l'hôtel du Parlement a accueilli plus de 95 000 personnes du Québec et d'ailleurs.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité du ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

