Andersen étend sa Pratique mondiale d'évaluation à 16 pays européens

Quelques mois seulement après avoir annoncé la création d'une pratique d'évaluation mondiale, Andersen, l'organisation indépendante et pluridisciplinaire de services professionnels qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a étendu sa couverture d'évaluation à plus de 16 pays d'Europe. Quatorze nouveaux groupes ont été créés en Europe rien qu'au cours de l'année passée.

L'équipe d'évaluation mondiale d'Andersen collabore avec des entreprises, des fonds, des particuliers fortunés et des family offices afin de proposer des évaluations d'entreprises, d'actifs corporels et incorporels, et de titres complexes à des fins fiscales, d'information financière et de conseils en transactions. Basés dans le monde entier, les clients d'Andersen travaillent dans un large éventail de secteurs et ont des besoins diversifiés en matière d'évaluation.

« L'évaluation constitue un domaine de croissance important pour Andersen, et l'Europe est l'une de nos régions à la croissance la plus rapide, notre objectif étant de développer notre Pratique d'évaluation mondiale pour servir nos clients partout où ils réalisent des affaires », a déclaré Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d'Andersen.

Le développement stratégique de la plateforme d'évaluation d'Andersen a commencé par l'ajout de capacités d'évaluation en Roumanie en 2022 et au Royaume-Uni au début de 2023. Andersen a officiellement lancé sa Pratique d'évaluation mondiale l'automne dernier, avec l'intention de devenir l'une des cinq premières sociétés d'évaluation au monde au cours des deux prochaines années.

« Notre expansion de la plateforme d'Andersen en Europe répond aux besoins croissants de nos clients en matière de ressources d'évaluation indépendantes et de premier ordre, quel que soit l'endroit où ils exercent leurs activités », a déclaré Sid Luckenbach, directeur général de la Pratique d'évaluation mondiale d'Andersen. « Nos professionnels de l'évaluation sont indépendants, et ils apportent une expérience approfondie du secteur ainsi qu'un engagement commun en faveur de l'excellence. »

Andersen dispose désormais de capacités d'évaluation complètes dans toute l'Europe, grâce à des accords de collaboration avec des équipes de premier plan et à l'arrivée récente de personnes clés dans le monde entier. Les derniers ajouts européens à la Pratique d'évaluation mondiale d'Andersen sont les suivants :

Encon Consulting (Albanie) ? Encon Consulting travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir un large éventail de services d'évaluation, notamment en matière de stratégie d'affaires, d'immobilier, d'études de marché, d'études de faisabilité et d'évaluations commerciales complètes.

WIZEN (Estonie) ? WIZEN, cabinet indépendant de conseil aux entreprises, travaille avec des petites et moyennes entreprises pour leur fournir des services d'évaluation de la valeur, de conseil en fusions et acquisitions, de due diligence financière, de levée de fonds, de préparation stratégique aux ventes et de gestion des ventes.

Neuvoa (Finlande) ? Basé à Helsinki, Neuvoa Advisors propose une série de services d'évaluation pour les fusions et acquisitions, les accords structurels et de propriété, les accords de capitaux et de financement, et la due diligence.

Sorgem Evaluation (France) ? Sorgem Évaluation travaille en étroite collaboration avec des clients issus de divers secteurs, notamment l'industrie du luxe, les biens de consommation, l'éducation, les services financiers, l'immobilier, la santé, les transports, les médias et les télécommunications .

American Appraisal (Grèce) ? Basé à Athènes, American Appraisal (Hellas) Limited est spécialisé dans l'évaluation, le conseil immobilier et les solutions de gestion de fonds pour ses clients en Grèce, à Chypre et dans la région des Balkans.

NTC (Hongrie) ? Basé à Budapest, NTC est spécialisé dans le conseil financier, le conseil comptable, ainsi que dans l'évaluation.

Kontakt (Islande) ? Kontakt est un cabinet de conseil en financement d'entreprise et en fusions-acquisitions basé à Reykjavík qui fournit aux propriétaires d'entreprises privées et aux investisseurs des conseils indépendants et impartiaux sur leurs stratégies de croissance et de sortie.

Andersen in Italy (Italie) ? Cesare Conti, ancien associé directeur de Conti & Partners, a rejoint Andersen en tant qu'associé à Milan, apportant une équipe de professionnels expérimentés. Le nouveau groupe de pratique, appelé Corporate Finance Advisory, fournit des services d'évaluation d'entreprises et de biens immobiliers, de conseil en fusions et acquisitions, de structure d'accord, de due diligence, de dette et de gestion des risques financiers.

Eiroeksperts (Lettonie) ? Eiroeksperts propose à ses clients une gamme complète de services d'évaluation, notamment dans le domaine des biens immobiliers et mobiliers, et des actifs commerciaux et incorporels.

Alliance Valuations (Lituanie) ? Basé à Vilnius, Alliance Valuations est un cabinet d'évaluation de biens immobiliers, de propriétés et d'entreprises qui fournit une assistance complète en matière d'évaluation aux entreprises dans toute la Lituanie.

Collegium Advisors (Pays-Bas) ? Basé à Rotterdam, Collegium est un conseiller indépendant et polyvalent en matière de financement et d'évaluation d'entreprises, au service de clients du monde entier.

Evercorp (Norvège) ? Basé à Oslo, Evercorp, offre une gamme de services d'évaluation et de transaction, portant notamment sur les ventes d'activités et de départements, les acquisitions, la modélisation financière et la due diligence financière.

Andersen in Spain (Espagne) ? Luis Martín Guirado et Daniel Anquela ont rejoint le bureau d'Andersen à Madrid pour fournir des services de conseil en finance d'entreprise dans le domaine des évaluations d'entreprises, des évaluations de portefeuilles, des évaluations à des fins de restructurations, des conflits et réclamations, ainsi que des évaluations d'actifs corporels et incorporels, entre autres.

Swiss Economics (Suisse) ? Basé à Zurich, Swiss Economics fournit des services d'évaluation à ses clients, proposant notamment des services d'analyse des flux de trésorerie, d'évaluation du coût du capital et de quantification des impacts.

« La fiscalité, le droit et l'évaluation sont des disciplines complexes que nous sommes désormais en mesure d'intégrer de manière transparente dans toute la région européenne et au-delà », a ajouté Andrea de Vecchi, codirecteur général régional d'Andersen pour l'Europe. « Nos professionnels apportent une expertise approfondie des sujets et des juridictions, tout en travaillant de manière transversale et interdisciplinaire afin de se concentrer sur le tableau d'ensemble pour nos clients. »

La Pratique d'évaluation mondiale d'Andersen s'étend désormais à plus de 25 pays, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie.

À propos d'Andersen :

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts répartis dans le monde entier, et composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation. Fondé en 2013 par le cabinet américain membre Andersen Tax LLC, Andersen Global rassemble aujourd'hui, par le biais de ses cabinets membres et collaborateurs, plus de 15?000 professionnels à travers le monde, avec une présence s'étendant à plus de 425 sites.

