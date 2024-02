Areteia Therapeutics annonce un financement supplémentaire de série A de 75 millions USD pour le dexpramipexole oral dans la lutte contre l'asthme éosinophile





Areteia Therapeutics, Inc. (« Areteia ») a annoncé aujourd'hui un financement supplémentaire de série A de 75 millions USD pour soutenir l'expansion du programme actuel de développement de phase III du dexpramipexole contre l'asthme éosinophile, ce qui porte le financement total de série A à 425 millions USD. Viking Global Investors et Marshall Wace ont rejoint le syndicat d'investisseurs initial dirigé par Bain Capital Life Sciences, comptant déjà parmi ses membres Access Biotechnology, GV, ARCH Venture Partners, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital et Population Health Partners.

Les capitaux supplémentaires levés financeront l'expansion significative du programme de phase III en cours, afin d'inclure le développement clinique au Japon et sur plusieurs autres marchés mondiaux, l'expansion des activités de fabrication et la gestion supplémentaire du cycle de vie, y compris le développement d'une formulation à prise unique quotidienne.

« Nous sommes ravis que des investisseurs de premier plan dans le domaine de la biotechnologie, tels que Viking Global Investors et Marshall Wace, aient rejoint le syndicat. Leur investissement dans Areteia renforce notre position de capitalisation déjà solide », a déclaré Jorge Bartolome, président et chef de la direction d'Areteia. « Notre programme de phase III de lutte contre l'asthme éosinophile continue de faire d'excellents progrès, aussi nous sommes heureux de la forte demande que suscite ce cycle d'expansion de l'investissement. »

À propos d'Areteia Therapeutics

Areteia Therapeutics, Inc. (areteiatx.com) est une société de biotechnologie en phase clinique dont le but est de mettre au point et de fournir de nouvelles thérapies dans les domaines de l'inflammation et de l'immunologie, permettant aux patients de mieux gérer leur maladie et de reprendre le contrôle de leur vie. Notre objectif initial est de développer le premier médicament oral potentiellement capable de traiter l'asthme éosinophile sévère.

Le principal médicament candidat d'Areteia est le dexpramipexole, un inhibiteur oral de maturation des éosinophiles qui, s'il est approuvé, sera le premier de sa catégorie à cibler l'inflammation des éosinophiles en réduisant les éosinophiles sanguins et tissulaires.

Areteia a été créée par Population Health Partners et Knopp Biosciences. Un syndicat composé d'investisseurs dans les sciences de la vie et d'investisseurs stratégiques, dirigé par Bain Capital Life Sciences et dont les autres membres sont Access Biotechnology, GV, ARCH Venture Partners, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital et Population Health Partners, s'est engagé à investir jusqu'à 350 millions USD dans le cadre d'un financement de série A pour établir Areteia et faire avancer le dexpramipexole vers des essais cliniques de Phase III, sécuriser sa distribution commerciale et effectuer des recherches sur des médicaments potentiels de prochaine génération. Viking Global Investors, Marshall Wace et les membres du syndicat d'origine se sont engagés à hauteur de 75 millions USD dans le cadre d'un financement élargi. Par conséquent, le financement total de série A s'élève désormais à 425 millions USD.

Areteia a lancé le développement de phase avancé du dexpramipexole contre l'asthme à éosinophiles, y compris trois essais cliniques de Phase III en partenariat avec l'unité de développement de Population Health Partners, Validae Health.

À propos du dexpramipexole

Le dexpramipexole est un médicament oral à petite molécule réduisant les éosinophiles qui fait actuellement l'objet d'essais de développement de Phase III pour traiter l'asthme éosinophilique. Selon les données issues de cultures cellulaires et de biopsies humaines, le dexpramipexole inhibe la maturation des éosinophiles dans la moelle osseuse, abaissant ainsi les taux d'éosinophiles dans le sang périphérique. Tout récemment, dans le cadre d'une étude de Phase II réalisée chez des patients atteints d'asthme éosinophilique modéré à sévère, le traitement par dexpramipexole a permis de réduire de façon significative et proportionnelle à la dose la numération absolue d'éosinophiles dans le sang à toutes les doses testées par rapport au placebo. Le dexpramipexole a été bien toléré au cours de l'essai, avec des événements indésirables équilibrés entre les groupes de traitement et placebo, sans aucun événement indésirable conduisant à une interruption.

À propos de l'asthme éosinophilique

L'asthme perturbe la vie de plus de 250 millions de personnes à travers le monde. La moitié des patients asthmatiques souffrent d'asthme éosinophilique, provoqué par une surabondance d'éosinophiles, un type de globules blancs, dans le sang et les tissus. En inhibant la maturation des éosinophiles, le dexpramipexole oral entraîne une diminution des éosinophiles. De la même manière, les traitements biologiques actuellement approuvés, basés sur une injection d'agents anti-IL-5/5R, apportent un bénéfice clinique en réduisant le nombre d'éosinophiles. Le marché des produits biologiques contre l'asthme est estimé à près de 8 milliards USD aujourd'hui, dont environ 4 milliards USD pour les traitements biologiques dirigés contre l'IL-5. S'il est approuvé en tant que premier médicament oral commercialisé, le dexpramipexole pourrait constituer une alternative intéressante aux médicaments biologiques injectables et étendre l'utilisation de la thérapie ciblée pour traiter l'inflammation éosinophile de type 2 dans l'asthme.

