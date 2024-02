Le gouvernement du Québec octroie plus de 1,7 M$ à des organismes pour favoriser la découvrabilité des contenus des arts de la scène





MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Afin de permettre au secteur des arts de la scène de prendre sa place dans l'univers numérique, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il soutiendra RIDEAU et un collectif en leur accordant un total de 1 735 227 $. Le ministre en a fait l'annonce à l'occasion de sa participation à RIDEAU, le plus important rendez-vous francophone des arts de la scène en Amérique. Cette aide financière sera offerte par le biais du Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État dont le ministre a la responsabilité.

Une somme de 1 354 227 $ sur 3 ans est consentie à RIDEAU pour la poursuite du développement de sa plateforme numérique Scène Pro. De plus, un total de 381 000 $ sur 2 ans est attribué à un collectif de 4 organismes composé de RIDEAU, l'ADISQ, La Vitrine et Synapse C pour qu'ils poursuivent leurs travaux de mise en oeuvre d'une norme commune des données descriptives en arts de la scène.

Ces financements s'inscrivent dans une démarche du gouvernement du Québec qui est d'offrir au milieu culturel une manière plus efficace de gérer et d'utiliser les données qu'il recueille. La standardisation des pratiques quant aux données descriptives et l'utilisation de normes communes reconnues favoriseront un plus grand rayonnement de la culture québécoise.

Scène Pro

L'aide gouvernementale pour le maintien et le développement de la plateforme numérique et de la base de données Scène Pro permettra de faciliter la coordination du secteur des arts de la scène autour des données d'offres de spectacles. Conçue de manière à permettre la diffusion de données structurées dans toute la chaîne du spectacle, cette plateforme permet aux artistes, aux productrices, aux producteurs, ainsi qu'aux diffuseurs et aux gestionnaires de salles de coordonner leurs différentes activités menant à la programmation des spectacles. Scène Pro, depuis sa création, est devenue un rouage essentiel pour le milieu et la circulation des données de qualité; données qui, dans le contexte numérique actuel, occupent un rôle central pour la découvrabilité et le rayonnement des contenus culturels d'ici.

Norme en arts de la scène

La subvention accordée pour la mise en ligne, la promotion et la mise à jour de la norme commune en arts de la scène permettra à RIDEAU, en collaboration avec l'ADISQ, La Vitrine et Synapse C, de concrétiser les travaux entourant la norme commune sur les données descriptives développée en concertation avec le milieu depuis 2018. Ces travaux ont pour objectifs de tenir à jour, de promouvoir et de former le milieu à l'utilisation de la norme. En plus d'augmenter la qualité des données du secteur, cette norme aidera à augmenter la découvrabilité des contenus des différents partenaires.

Citation

« Notre gouvernement est en action pour renforcer la présence et le rayonnement de notre culture dans l'univers numérique. Il accompagne les organisations des secteurs culturels, dont celui des arts de la scène, dans la saine gestion de leurs données descriptives. L'aide accordée en matière de développement culturel numérique pour les travaux entourant Scène Pro et la norme commune en arts de la scène sont un pas de plus pour faire rayonner encore davantage le secteur des arts vivants sur le Web. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Lancée en 2019, Scène Pro regroupe les données de plus de 3550 offres de spectacles. Comptant 170 membres partout au Québec et dans la francophonie canadienne, RIDEAU réunit 350 salles de spectacles et festivals, ainsi que des réseaux régionaux qui se consacrent au rayonnement des arts de la scène.

Des travaux sont en cours entre le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que la Société de développement des entreprises culturelles pour soutenir le milieu culturel dans ses actions de standardisation des pratiques relatives aux données descriptives et à l'utilisation de normes communes.

La norme commune en arts de la scène a été développée pour répondre à l'objectif 1.1 du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère : faciliter la découvrabilité des produits culturels québécois dans l'environnement numérique.

L'utilisation de cette norme commune par les usagères et usagers de Scène Pro permettra de répondre en partie à l'objectif 2.1 du Plan stratégique 2023-2027 du Ministère : encourager l'adoption des normes de description des contenus culturels reconnues par les secteurs.

Un nouveau programme pour le soutien à la standardisation des données des secteurs de la musique, des arts de la scène et du cinéma sera lancé au mois de mars prochain par le Ministère. Il permettra d'offrir un soutien financier à des organismes ayant des projets de mise à niveau de bases de données pour leur permettre d'en standardiser le contenu selon les normes conçues et reconnues par les secteurs culturels.

Liens connexes

