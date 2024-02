Esri lance une nouvelle application de données satellitaires Landsat pour visualiser et analyser les changements terrestres





Esri, le leader mondial des logiciels de cartographie et de géolocalisation, annonce le lancement de Landsat Explorer, une application en ligne révolutionnaire qui simplifie comme jamais auparavant l'accès et l'analyse de l'imagerie multispectrale générée par les missions satellitaires Landsat. La télédétection et l'imagerie de l'observation de la Terre jouent un rôle crucial en aidant les organisations aux niveaux local, régional et national à prendre des décisions éclairées sur les ressources naturelles, les paysages créés par l'homme et l'environnement. La nouvelle application de l'ArcGIS Living Atlas of the World d'Esri offre une facilité d'utilisation et une accessibilité sans précédent à l'imagerie multispectrale Landsat Level-2, permettant ainsi aux organisations de prendre des décisions éclairées sur les ressources naturelles et l'environnement. Avec un enregistrement temporel profond, l'imagerie multispectrale des missions satellitaires Landsat prend en charge un vaste éventail d'applications de surveillance terrestre.

« L'imagerie multispectrale Landsat est un outil crucial pour les organisations qui doivent suivre et documenter les utilisations et les modifications de terrains associées au changement climatique, à l'urbanisation, à la sécheresse, aux feux de forêt, à la déforestation et à d'autres processus naturels et activités humaines », déclare Sean Breyer, responsable du programme pour l'ArcGIS Living Atlas of the World, Esri. « Cette imagerie s'appuie sur des archives de plus de 40 ans, représentant ainsi une des sources les plus précieuses pour la compréhension des changements terrestres d'un point de vue temporel. GIS permet non seulement d'accéder aux données telles que Landsat et de les partager, mais il permet aussi aux utilisateurs de déduire et de diffuser des perspectives à valeur ajoutée. »

La nouvelle application permet la découverte et l'exploration de l'imagerie Landsat qui est très intuitive et sera particulièrement utile pour les organisations travaillant avec la télédétection et l'imagerie d'observation de la Terre. Géré conjointement par l'USGS et la NASA, Landsat est le programme d'observation terrestre spatial le plus ancien de l'histoire. Le programme Landsat a officiellement commencé en 1972 avec le lancement de Landsat 1, et avec Landsat 4 en 1982, le programme a commencé à assurer la continuité des données d'une mission à l'autre. Cette continuité des données est essentielle pour une observation et une analyse fiables des processus et des changements de la Terre au fil du temps.

Disponibles dans ArcGIS Living Atlas of the World, les données Landsat Level-2 sont une série temporelle dynamique d'imagerie accessible pour l'ensemble du système ArcGIS et utilisées pour alimenter l'application web Landsat Explorer. Via une expérience utilisateur intuitive, l'application puise dans un éventail de capacités ArcGIS pour explorer l'abondance d'informations fournies par Landsat. Parmi les capacités clés figurent :

l'exploration visuelle d'une mosaïque mondiale dynamique des meilleures vues Landsat disponibles

des combinaisons en bande multispectrale en temps réel et des indicateurs de visualisation et d'analyse

la fonction interactive Find a Scene en fonction de la localisation, du capteur, de l'heure ou de la couverture nuageuse

le changement visuel dans le tems avec les modes Swipe et Animation

l'analyse spectrale pour la végétation, l'eau, la température à la surface terrestre et plus encore.

Découvrez dès maintenant l'application en ligne sur livingatlas.arcgis.com/landsatexplorer.

