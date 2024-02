IT Weapons se taille une place prisée parmi les 50 meilleures entreprises de services de TI gérés au Canada





MISSISSAUGA, Ontario, 13 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons , la division canadienne des services de TI de Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue comme l'une des 50 meilleures entreprises de services de TI gérés au Canada pour une huitième année consécutive.



Technoplanet Productions, un chef de file du marketing de réseau, des médias d'information et des événements qui se spécialise dans l'industrie de la technologie, a encore une fois reconnu IT Weapons comme étant l'une des 50 meilleures entreprises de services de TI gérés au Canada à sa remise de prix annuelle.

IT Weapons a reçu cette prestigieuse reconnaissance en témoignage de sa loyauté indéfectible aux pratiques exemplaires de l'industrie, aux technologies de pointe et aux stratégies de gestion modèles. Cette place au palmarès est un gage de la quête continue d'excellence de l'entreprise et de sa capacité d'adaptation à la rapide évolution de l'univers des TI.

« Nous sommes ravis d'être nommés pour une autre année consécutive parmi les meilleures entreprises de services de TI gérés au Canada. Cet accomplissement témoigne du travail acharné de notre équipe, de son dévouement et de sa détermination indéfectible à offrir des solutions de TI exceptionnelles à notre clientèle », affirme Mark DeFreitas, vice-président régional, Services de TI gérés.

Pour décrocher cette reconnaissance, une entreprise doit se démarquer dans tous les volets opérationnels: vision, stratégie, leadership, gestion, processus de vente, marketing, finances, opérations, soutien technique et services, auxquels s'ajoute la satisfaction des clients et des fournisseurs.

« IT Weapons continue de briller sur le marché très concurrentiel des TI en offrant des solutions novatrices, un service à la clientèle incomparable et une approche technologique avant-gardiste. Notre volonté de rester au-devant des tendances de l'industrie a fait de notre organisation un partenaire de confiance pour les entreprises voulant des services de TI fiables à la fine pointe », précise Mark DeFreitas.

La liste complète des meilleures entreprises se trouve en ligne*.

*en anglais seulement.

Au sujet d'IT Weapons

En tant que division nationale des services de TI de Konica Minolta, IT Weapons fournit des services TI, des solutions infonuagiques hybrides ainsi que des services de sécurité de l'information, de connectivité, de gestion de l'infrastructure et de soutien technique depuis plus de 20 ans.

Il vous faut un partenaire technologique de confiance qui vous met à l'aise, qui peut travailler avec vos objectifs d'affaires et votre réalité opérationnelle et qui vous fournit les technologies d'affaires dont vous ne pouvez pas vous passer. Vous pouvez souffler : nous serons là lorsque vous aurez besoin de nous. Pas de souci, vos TI sont entre bonnes mains.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c'est toujours cet objectif qui l'anime aujourd'hui. Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d'affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l'information, des solutions de sécurité vidéo et des services d'impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d'impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l'entreprise a la chance d'être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l'entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA), et Instagram.

