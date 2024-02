Kanekyo a lancé la version bêta de l'application Web « TULET » pour instaurer la confiance entre les partenaires, les amoureux et les couples





À une époque où la diversité des rencontres et l'incertitude économique rendent plus difficile l'établissement de relations saines, Kanekyo Corporation a lancé la version bêta de TULET. TULET est une nouvelle application destinée à améliorer la transparence relationnelle et émotionnelle, à clarifier les contrats et les engagements, et à préserver l'engagement et l'équité en apportant des solutions aux défis posés par les partenariats.

Bien que l'inflation ait atteint son maximum en France, elle a dépassé 5 % (*1) pendant deux années consécutives en 2022 et 2023, rendant la vie quotidienne difficile en raison de l'augmentation rapide des prix. En raison notamment des perspectives économiques incertaines, le nombre de naissances en 2023 a diminué de 20 % par rapport à 2010, année du dernier pic de naissances. (*2)

Dans ce contexte, cette application a été développée pour répondre au besoin de supprimer les difficultés et d'instaurer un climat de confiance en validant facilement l'engagement entre les partenaires.

Une version bêta de « TULET » est disponible aujourd'hui sur le site.

Kanekyo Corporation, fournisseur de services d'investissement ESG et de conseil aux entreprises, a identifié trois inconvénients liés à l'ambiguïté des engagements entre les individus et non entre les entreprises.

Pour remédier à ces inconvénients, « TULET » propose les trois solutions suivantes.

Inconvénients liés aux relations : À travers l'application, nous fournissons des jetons d'état et des fonctions de communication qui permettent d'exprimer simplement les sentiments et les attentes, améliorant ainsi la transparence des relations.

Inconvénients liés à la responsabilité : L'application facilite la revue des accords et engagements convenus, clarifiant ainsi les responsabilités. Cela favorise le bon déroulement des partenariats.

Inconvénients liés aux droits : Gérez strictement les questions de droits dans l'application pour assurer l'équité relative au partenariat.

« TULET » supprimera tout obstacle entre les partenaires et contribuera à une expérience plus riche basée sur la « confiance » entre deux personnes.

(*1) https://www.imf.org/en/Search#q=france%20cpi&sort=relevancy

(*2) https://www.insee.fr/en/statistiques/7757334

[Campagne de la Saint-Valentin]

Distribution gratuite (airdrop) de NFT pendant deux semaines.

Seuls les propriétaires de NFT peuvent prouver leur partenariat en qualité de témoin dans l'application.

Il s'agit de la fonction permettant d'inviter le SNS.

URL : https://tulet.net

[À propos de Kanekyo Corporation]

Kanekyo Corporation est une société de conseil en investissement ESG et en financement d'entreprise à Marunouchi, Tokyo. Elle est signataire du PRI au Japon.

