/R E P R I S E --GÉNÉRATIONS : LA FAMILLE SOBEY ET L'ART CANADIEN/





Venez admirer plus de 150 oeuvres de la remarquable collection Sobey, réunies pour la première fois à Québec.

QUÉBEC, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Forte et généreuse, l'exposition Générations : La famille Sobey et l'art canadien offre une perspective inédite sur la créativité canadienne d'hier et d'aujourd'hui. Venez à la rencontre des figures emblématiques de l'art canadien :

Paul-Émile?Borduas, Emily?Carr, Maurice?Cullen, Brenda?Draney, Ursula?Johnson, Brian?Jungen, Cornelius?Krieghoff, David?Milne, Kent?Monkman, Jean?Paul?Riopelle, Marc-Aurèle de?Foy?Suzor-Coté, Tom?Thomson, etc., de celles et ceux qui racontent les petites histoires au coeur de la grande histoire de notre pays.

Un fabuleux voyage d'émotions vous attend, d'un océan à l'autre.

INVITATION AUX MÉDIAS

JEUDI 15 FÉVRIER À 10 H

Musée national des beaux-arts du Québec

Grand hall du pavillon Pierre Lassonde

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

Possibilité d'entrevues à la fin de la visite de presse avec :

Jean-Luc MURRAY, directeur général, MNBAQ

Sarah Milroy, directrice générale et conservatrice en chef, Collection McMichael d'art canadien

Jennifer Withrow, conservatrice en chef adjointe, Collection McMichael d'art canadien

Bernard Doucet, directeur général, La Fondation Sobey pour les arts







L'exposition Générations : La famille Sobey et l'art canadien est organisée et mise en circulation par la Collection McMichael d'art canadien.?

Le Musée national des beaux-arts du Québec est une société d'État subventionnée par le gouvernement du Québec.

13 février 2024 à 10:00

