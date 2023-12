Tyvak International achève l'examen de l'état de préparation aux essais du nanosatellite Milani





Tyvak International, leader européen des solutions de petits satellites, a annoncé aujourd'hui avoir complété avec succès, en collaboration avec ses partenaires de projet, l'examen de l'état de préparation aux essais de l'engin spatial Milani. Élément essentiel de la mission de défense planétaire Hera, Milani sera le premier nanosatellite de l'Agence spatiale européenne (ESA) à être lancé dans l'espace lointain. Milani sera également le premier nanosatellite à se mettre en orbite autour d'un astéroïde. Tyvak International est responsable de la conception, de la construction et des opérations de Milani dans le cadre de la mission. Dans cette exploration, Tyvak International est rejointe par un excellent consortium d'industries et de centres de recherche européens basés en Finlande, en République tchèque et en Italie.

Dans le cadre du premier essai mondial de déviation d'astéroïde, et après la collusion réussie du vaisseau DART de la NASA sur l'astéroïde Dimorphos, Hera effectuera une étude détaillée post-impact, afin de transformer l'expérience en une technique de défense planétaire à la mécanique bien comprise et reproductible. Pour atteindre ses objectifs, Hera utilisera de nouvelles technologies allant de la navigation autonome autour d'un astéroïde aux opérations de proximité en faible gravité. Hera, fleuron des « défenseurs planétaires » de l'Europe, sera la première sonde de l'histoire de l'humanité à visiter un système binaire d'astéroïdes.

Milani, nommé d'après le professeur Andrea Milani, pionnier de l'analyse des risques liés aux astéroïdes, qui a proposé le concept original de la mission Don Quijote composée de deux vaisseaux spatiaux et dont les missions DART-Hera sont dérivées, est un nanosatellite compagnon de Hera, transporté par le vaisseau-mère tout au long du voyage vers Didymos, pour être à terme libéré à proximité de l'astéroïde. Les instruments transportés par Milani sont l'imageur hyperspectral ASPECT (de VTT, Finlande), le détecteur de poussières VISTA (« Volatile In-Situ Thermogravimetre Analyser ») et la caméra de navigation développée par Tyvak International, en collaboration avec le Politecnico di Milano pour les algorithmes de traitement d'image. Enfin, les réflecteurs laser (de l'INFN, Italie) permettront d'effectuer des mesures sans précédent du champ de gravité de l'astéroïde, en combinaison avec le télémètre laser de la mission Hera.

Tyvak International est une filiale de Terran Orbital Corporation (NYSE : LLAP) (« Terran Orbital » ou la « Société »), un leader mondial des solutions satellitaires, travaillant principalement au service des industries de l'aérospatiale et de la défense. « Terran Orbital est fière que Tyvak International ait complété avec succès l'examen de l'état de préparation aux essais », a déclaré Marc Bell, cofondateur, président du conseil d'administration et directeur général de Terran Orbital. « Nous sommes honorés de la confiance accordée à Tyvak International par l'ESA, et nous nous réjouissons de continuer à concevoir, construire, livrer et exploiter des solutions satellitaires de pointe pour des missions comme la mission Hera. »

« Nous sommes fiers de participer à une mission aussi ambitieuse, et l'examen de l'état de préparation aux essais constitue une étape cruciale du programme », a déclaré Margherita Cardi, vice-présidente des programmes de Tyvak International et responsable du programme Milani. « Ces derniers mois, nous avons assemblé le satellite et l'avons vu prendre forme jour après jour ; cela a été une phase passionnante et très émouvante pour moi et toute l'équipe. »

« Les nombreuses émotions que procure le fait d'admirer le satellite Milani pleinement intégré récompensent les dizaines de milliers d'heures passées à des travaux d'ingénierie de pointe », a confié pour sa part Ian Carnelli, responsable du projet Hera à l'ESA. « L'engagement de Tyvak International pour faire passer ce projet de l'état d'ébauche à celui de réalité est sans précédent. Nous sommes impatients que la campagne des essais environnementaux soit terminée afin de pouvoir commencer la phase des essais avec la sonde spatiale Hera. Ce sera un pas de plus en direction de Didymos. »

La prochaine étape importante pour le satellite Milani sera la campagne de tests environnementaux qui aura lieu au Laboratorio di Qualifica Spaziale du CIRA (Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, Capoue, Italie), après quoi le satellite sera récupéré par Tyvak pour les ultimes tests et vérifications. Milani sera livré à l'ESA début 2024, pour soutenir la campagne des essais de compatibilité électromagnétique de la sonde Hera et les tests étendus de validation du système (System Validation Tests, SVT), qui concerneront également le segment sol de la mission.

Tyvak International, une société de Terran Orbital, est un fournisseur européen de premier plan de nanosatellites et microsatellites, basé à Turin, en Italie. Précurseur en matière de miniaturisation et spécialisé dans l'exécution et la livraison, Tyvak International est le maître d'oeuvre de l'Agence spatiale européenne pour la mission Milani, coordonnant une équipe de douze entités, universités, centres de recherche et entreprises en Italie et dans toute l'Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tyvak.eu.

Terran Orbital est l'un des principaux fabricants de produits satellitaires destinés principalement aux industries de l'aérospatiale et de la défense. Terran Orbital fournit des solutions satellitaires de bout en bout en combinant conception, production, planification des lancements, opérations de mission et support en orbite pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients militaires, civils et commerciaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.terranorbital.com.

