La solution de Tianlong facilite la prévention et le contrôle des maladies du bétail





XI'AN, Chine, le 15 déc. 2023 /CNW/ - On a récemment annoncé que Tianlong Technology se conforme aux exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF) chinoises en matière de médicaments pour animaux. Cette approbation assure en outre que Tianlong met l'accent sur des flux de travail normalisés dans le développement de produits animaux.

Au cours des 26 dernières années, Tianlong Technology s'est engagée à fournir des solutions globales pour le diagnostic moléculaire et les tests génétiques. Dans le domaine de l'élevage, Tianlong offre des solutions de détection des maladies novatrices, comprenant une variété d'instruments et de réactifs connexes qui permettent une détection rapide et fiable de la peste porcine, de la peste porcine africaine, du syndrome reproducteur et respiratoire porcin, de la diarrhée virale porcine, de la fièvre aphteuse et de la grippe aviaire, entre autres.

La solution de détection des maladies du bétail de Tianlong comprend une gamme d'instruments, dont l'extracteur d'acide nucléique GeneRotex 96, l'extracteur d'acide nucléique Libex, le système PCR en temps réel Gentier 96E/96R et le système PCR portable en temps réel Gentier Mini Series. Ces instruments présentent un rendement exceptionnel en matière de détection des acides nucléiques pathogènes, ce qui garantit la capacité d'obtenir rapidement des résultats précis, stables et fiables et améliore considérablement l'efficacité du dépistage. De multiples débits peuvent également répondre à diverses exigences de quantité de dépistage.

Outre les instruments, les trousses compatibles d'extraction d'acide nucléique et de dépistage PCR de Tianlong ont également joué un rôle crucial dans le dépistage des maladies du bétail dans de nombreux pays. En Asie du Sud-Est, Tianlong s'est associée à de grands groupes agroalimentaires pour détecter les maladies du bétail. Le processus comprenait l'utilisation de la trousse d'extraction d'ADN et d'ARN du virus animal de Tianlong et de la trousse de détection de l'acide nucléique du virus de la peste porcine africaine (méthode PCR de fluorescence). Les deux trousses démontrent un rendement exceptionnel dans un plus large éventail de types d'échantillons et une sensibilité plus élevée. Lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec les instruments de Tianlong, elles ont la capacité d'effectuer les tests sur un grand volume d'échantillons, ce qui augmente le taux de dépistage des échantillons à faible concentration.

En Chine, les produits de dépistage de la grippe aviaire de Tianlong ont été utilisés efficacement par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les organismes de lutte contre l'épidémie animale et les établissements médicaux pendant de nombreuses épidémies de grippe aviaire. De plus, la trousse de dépistage d'acide nucléique H7N9 du virus de la grippe aviaire de Tianlong (méthode PCR par fluorescence), qui comprend la détection de l'IAFP et de l'IAHP, a attiré l'attention dans un laboratoire d'essais de maladies animales aux Philippines en raison de sa performance exceptionnelle.

Pour assurer le respect de normes de qualité strictes, Tianlong a mis en oeuvre un système complet de gestion de la qualité. Grâce aux certifications ISO 13485 et ISO 9001, ainsi qu'à la gamme de produits BPF normalisés pour les médicaments pour animaux, l'accent mis par l'entreprise sur les flux de travail normalisés assure la production de produits de qualité supérieure.

À l'heure actuelle, les produits de Tianlong sont largement utilisés dans plus de 100 pays et régions du monde, fournissant une aide solide dans la prévention et le contrôle des épidémies d'élevage. À l'avenir, Tianlong s'efforcera continuellement de s'engager dans la recherche et le développement pour apporter son expertise scientifique et technologique.

À propos de Tianlong

Tianlong est une entreprise innovante de haute technologie spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire en Chine. Depuis sa fondation en 1997, Tianlong se consacre à la fourniture de solutions de laboratoire de PCR intégrées pour les professionnels du monde entier. Nous offrons une vaste gamme de produits, allant des appareils aux réactifs, en passant par des extracteurs d'acide nucléique, des systèmes de PCR en temps réel, des systèmes de diagnostic moléculaire tout-en-un, des systèmes de traitement des échantillons, des systèmes de manipulation des liquides et 300 types de réactifs compatibles. Grâce aux marques NMPA, CE et FDA, nos produits ont été exportés dans plus de 100 pays et régions du monde et ont grandement contribué à la prévention et au contrôle d'épidémies comme la COVID-19, le SRAS, la grippe aviaire, le virus Ebola, le virus Zika et la peste porcine africaine.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site officiel de Tianlong et ses pages LinkedIn , Facebook et Twitter .

Pour obtenir des renseignements sur les produits ou l'entreprise, envoyez un courriel à [email protected] .

Personne-ressource pour les médias :

Kaylee Zhang

[email protected]

+86-15991940095

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2302092/V5.jpg

SOURCE Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd

15 décembre 2023 à 15:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :