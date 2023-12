La Ville de Montréal investit 340 500$ pour venir en aide aux personnes à statut précaire





MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Alors que les besoins sont de plus en plus importants dans la métropole, la Ville de Montréal annonce l'octroi d'une somme de 340 500$ destinée à soutenir les initiatives et les opérations d'organismes venant en aide aux personnes à statut précaire. Ces fonds permettront d'accroître l'éventail des services offerts aux personnes migrantes à statut précaire ou sans statut, via le déploiement ou le redéploiement de projets novateurs.

« Le Québec fait face, à l'heure actuelle, à un accueil sans précédent de personnes à statut précaire, dont des personnes demandeuses d'asile. La majorité de ces personnes et familles vivent plusieurs facteurs de vulnérabilité. Elles sont dans une situation de précarité financière, ont des difficultés à obtenir un accompagnement juridique, des difficultés d'accès à un logement stable et convenable, ainsi qu'aux services gouvernementaux. La Ville de Montréal est heureuse d'appuyer des organismes communautaires qui sont essentiels et qui viennent directement en aide à ces populations. Montréal a toujours été une terre d'accueil et une ville solidaire. Cette ouverture continue, encore aujourd'hui, de caractériser notre métropole et on en est très fier », a souligné Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Reconduction de la Cellule de protection et d'intervention du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de Montréal

La Ville de Montréal octroie la somme de 150 000 $ au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) afin d'assurer la reconduction de la Cellule de protection et d'intervention pour une cinquième année.

Ce projet, développé par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) de la Ville de Montréal, et dont la réalisation a été confiée au CAVAC, permet aux personnes immigrantes vivant de l'abus ou ayant subi un crime, mais ne voulant pas, ou ne sachant pas comment dénoncer des situations, d'obtenir une écoute, un accompagnement et une prise en charge pouvant mener jusqu'à la plainte. En protégeant la confidentialité des personnes migrantes, la mise en oeuvre de la Cellule vise à informer, orienter, soutenir et référer les personnes victimes, proches ou témoins d'un abus ou d'un crime.

« Il est primordial que tous et toutes soient en sécurité à Montréal, c'est une priorité de notre administration. En cohérence avec notre modèle montréalais pour une ville sécuritaire, nous nous assurons de travailler en collaboration avec tous ceux et celles concernés, notamment les organismes communautaires comme le CAVAC, que nous accompagnons dans leur travail de première ligne. Nous sommes nombreux à mettre l'épaule à la roue, de manière concertée, pour bâtir une ville solidaire et égalitaire, et c'est avec nos partenaires que nous atteindrons cet objectif », a expliqué Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Favoriser l'accueil et l'intégration

Engagée à mettre en place des conditions favorisant l'accueil et l'intégration des personnes migrantes et de leurs familles, la Ville de Montréal annonce un financement de 70 500 $ à l'organisme Mission communautaire de Montréal pour le projet « Un chemin vers la régularisation et l'intégration à Montréal » et alloue un montant de 60 000 $ à l'organisme INICI (Immigrer, Intégrer, Innover) afin de permettre la réalisation du Salon de l'intégration et de l'emploi, destiné aux demandeurs d'asile.

Le projet Un chemin vers la régularisation et l'intégration à Montréal vise à rendre plus accessible l'information juridique en droit d'immigration, tandis que le Salon de l'intégration et de l'emploi pour demandeurs d'asile veut connecter les personnes demandeuses d'asile à davantage d'occasions professionnelles.

La Ville accorde aussi un soutien financier de 60 000 $ à l'organisme Le Collectif Bienvenue pour le projet Opération hivernale afin de répondre aux besoins de plus de 850 personnes en situation de grande précarité en leur donnant accès aux besoins de base essentiels, particulièrement aux vêtements chauds et d'hiver.

Notons que ces projets proposés s'ajoutent à la Politique d'accès aux services municipaux sans peur, adoptée en 2019, ainsi qu'aux nombreuses initiatives de la Ville en matière d'accueil et de soutien à l'intégration des réfugiés, des migrants à statut précaire incluant les demandeurs d'asile et des personnes sans statut légal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

15 décembre 2023 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :