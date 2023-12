Supermicro offre des solutions à l'échelle du rack dotées des nouveaux processeurs Intel® Xeon® de 5e génération optimisées pour l'IA, les fournisseurs de services cloud, le stockage et l'informatique de périphérie





Les solutions prêtes à l'emploi à l'échelle du rack avec refroidissement liquide offrent aux clients des délais de livraison plus rapides, une qualité améliorée, des performances optimisées et une efficacité accrue, grâce à des systèmes atteignant des performances 67 %1 supérieures par rapport à la génération précédente dans les tests axés sur l'IA et un gain de performance moyen de 87 %2 par rapport aux systèmes basés sur des processeurs Intel Xeon de 4e génération

SAN JOSE, Californie, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fabricant de solutions informatiques totales pour l'IA, le cloud, le stockage et la 5G/Edge, annonce que ses solutions à l'échelle du rack avec refroidissement par air et liquide, basées sur la famille de serveurs X13 optimisée pour la charge de travail, prennent désormais en charge les nouveaux processeurs Intel Xeon de 5e génération (anciennement connues sous le nom Emerald Rapids). La nouvelle gamme de produits comprend des serveurs GPU destinés à l'IA générative, des serveurs E3.S Petascale optimisés pour le débit et la latence, des serveurs Enterprise et Simply Double haute densité rentables destinés au stockage d'objets à grande échelle, ainsi qu'un nouveau système SuperEdge à 4 noeuds doté d'une capacité de stockage améliorée.

« Chez Supermicro, nous utilisons les blocs de construction de serveurs optimisés pour la charge de travail afin de créer des solutions à l'échelle du rack entièrement intégrées pour nos clients. Ceci nous permet d'accélérer les délais de livraison, de prendre en charge jusqu'à 100 kW par rack et d'atteindre une capacité de fabrication mondiale de 4 000 racks par mois a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. En combinant ces produits aux solutions de refroidissement liquide à l'échelle du rack de Supermicro, qui permettent de réduire jusqu'à 51 % les coûts d'électricité des centres de données, nous offrons une solution complète et intégrée. Nous avons déjà commencé à expédier les premières unités aux clients du monde entier. Les familles de produits X13 de Supermicro, les plus grandes gammes de serveurs optimisés pour l'IA, le cloud, le stockage et la périphérie de l'industrie, sont rehaussées par la prise en charge des nouveaux processeurs Intel Xeon de 5e génération, qui offrent de meilleures performances par watt, la capacité d'intégrer jusqu'à 128 coeurs et la présence de 160 voies PCIe dans un seul serveur. »

Les systèmes Supermicro X13 tirent parti des avantages des nouveaux processeurs, qui offrent des accélérateurs de charge de travail intégrés, des fonctionnalités de sécurité améliorées, du nombre de coeurs plus élevé, du plus grand cache de dernier niveau et des performances améliorées, tout en conservant la même enveloppe énergétique que la génération précédente de processeurs Intel Xeon. Les processeurs Intel Xeon de 5e génération atteignent des performances moyennes par watt 36 %3 supérieures par rapport aux processeurs évolutifs Intel Xeon de 4e génération sur l'ensemble des charges de travail.

Les nouveaux Intel® Trust Domain Extensions (Intel® TDX) sont intégrés à la matrice du processeur. Les systèmes Supermicro X13 comprennent également une racine matérielle de confiance (RoT) protégée par microprogramme conforme à la norme NIST 800-193, en plus d'être appuyés par l'attestation de la chaîne d'approvisionnement et du programme « Made in the USA » de Supermicro qui ajoutent une couche de sécurité de la production jusqu'à la vente au client final.

« Les processeurs Intel® Xeon® de 5e génération fournissent des performances et une efficacité grandement améliorées pour les charges de travail les plus importantes de nos clients, a affirmé Lisa Spelman, vice-présidente et directrice générale, Produits et solutions Xeon, chez Intel. La gamme de serveurs X13 de Supermicro est conçue pour permettre au client d'accéder le plus rapidement à des performances améliorées. C'est pourquoi elle est compatible avec les plateformes actuelles basées sur les produits Xeon de 4e génération.»

Parmi les nouveautés de la grande gamme de serveurs X13 figure un nouveau serveur GPU à double processeur, muni de 8 GPU OAM Intel Data Center GPU Max 1550 optimisés pour la formation à grande échelle de l'IA, l'IA générative et les applications HPC (calcul haute performance). Les GPU Intel Data Center GPU Max 1550 utilisent le format ouvert OAM (Open Accelerator Module) pour offrir une interconnexion haute vitesse flexible. Avec 128 Go de mémoire HBM2e, ils atteignent une bande passante de mémoire graphique maximale de 3 276,8 Go/seconde. Tirant parti des solutions complètes d'intégration de rack et de refroidissement liquide de Supermicro, le système fournit un refroidissement du processeur et des GPU directement sur puce.

En outre, Supermicro lance plusieurs serveurs prenant en charge les nouveaux processeurs Intel Xeon E-2400 (anciennement appelés Catlow Platform, Raptor Lake-E). Les nouveaux systèmes, optimisés pour atteindre une efficacité maximale sur les charges de travail Edge et Cloud, incluent le WIO à E/S flexible, les configurations optimisées pour le stockage, à faible profondeur et à tour moyenne, ainsi que les architectures multi-noeuds Supermicro MicroCloud et Supermicro MicroBlade®. Les nouveaux processeurs Intel Xeon E-2400 possèdent jusqu'à 8 coeurs et une fréquence maximale de 5,6 GHz. Ces serveurs sont disponibles pour expédition immédiate.

Le portefeuille de systèmes X13 de Supermicro offre des performances optimisées, intègre une gestion et une sécurité améliorées et prend en charge les normes ouvertes de l'industrie, en plus d'être économe en énergie et optimisée à l'échelle du rack.

Optimisation des performances

Prise en charge des processeurs Intel Xeon de 5e génération, jusqu'à 64 coeurs, une PDT de 350 W (refroidissement par air) ou 385 W (refroidissement liquide), ainsi que les GPU PCIe, OAM et SXM les plus performants de la génération actuelle.

Prise en charge de la mémoire DDR5-5600, qui accélère le mouvement des données vers et depuis les processeurs, améliorant ainsi les temps d'exécution.

Prise en charge de PCIe 5.0, qui double la bande passante vers les périphériques, réduisant ainsi le temps de communication vers le stockage ou les accélérateurs matériels.

Prise en charge de Compute Express Link (CXL 1.1), ce qui permet aux applications de partager les ressources, ce qui leur permet de travailler avec des ensembles de données beaucoup plus importants qu'auparavant.

Intel Accelerator Engines intégrés pour une accélération spécifique à la charge de travail. Ceux-ci incluent Intel AMX pour l'IA, Intel DSA pour le réseau et le stockage, Intel IAA pour les applications liées à la mémoire, Intel DLB pour l'équilibrage de charge et Intel vRAN Boost pour plus d'efficacité sur les charges de travail liées au réseau mobile.

Les Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) seront disponibles sur les processeurs Intel Xeon de 5e génération.

Compatibilité avec l'IA et le Metaverse grâce à une large gamme de puissants GPU.

Prise en charge de plusieurs unités de traitement de données (DPU) et InfiniBand 400G permet une collaboration en temps réel avec des latences extrêmement faibles.

Efficacité énergétique - Réduction des coûts d'exploitation des centres de données

Les systèmes peuvent fonctionner dans des environnements de centre de données à haute température, jusqu'à 35 °C (95 °F), ce qui réduit les coûts de refroidissement.

Un grand nombre de modèles peuvent fonctionner à une température allant jusqu'à 42 °C avec un refroidissement à l'air libre et de nombreux autres modèles prennent en charge les options de refroidissement liquide.

Prise en charge de plusieurs zones de refroidissement par flux d'air pour des performances maximales du processeur et du GPU.

La conception en interne des alimentations de niveau Titanium garantit une meilleure efficacité opérationnelle.

Sécurité et facilité de gestion améliorées

Intel TDX, généralement disponible sur les processeurs Intel Xeon de 5e génération, offre des environnements d'exécution fiables basés sur le matériel afin de faciliter le déploiement de domaines de confiance pour les machines virtuelles isolées du matériel.

La plateforme matérielle Root of Trust (RoT) conforme à la norme NIST 800-193 sur chaque noeud de serveur assure des démarrages et des mises à jour de micrologiciels sécurisés, ainsi qu'une récupération automatique.

La RoT Silicon de deuxième génération, conçue pour inclure les normes industrielles, ouvre de formidables possibilités de collaboration et d'innovation.

Attestation/assurance de la chaîne d'approvisionnement basée sur des normes industrielles ouvertes, de la fabrication de la carte mère aux clients en passant par la production du serveur. Supermicro a attesté de manière numérique l'intégrité de chaque composant et micrologiciel à l'aide de certificats signés et d'une identité de dispositif sécurisée.

Les protections BMC en cours d'exécution surveillent en permanence les menaces et fournissent des services de notification.

Les TPM matériels fournissent des capacités et des mesures supplémentaires nécessaires à l'exécution des systèmes dans des environnements sécurisés.

La gestion à distance, basée sur les API Redfish sécurisées et conformes aux normes de l'industrie, permet une intégration transparente des produits Supermicro dans l'infrastructure existante.

Suite logicielle complète permettant la gestion des racks à grande échelle pour les solutions d'infrastructure informatique déployées du coeur à la périphérie.

Des solutions intégrées et vérifiées avec du matériel et des micrologiciels standard de tiers permettent aux administrateurs informatiques de bénéficier de la meilleure expérience possible.

Prise en charge des normes industrielles ouvertes

Les disques de stockage EDSFF E1.S et E3.S offrent une plateforme évolutive avec un connecteur commun pour tous les facteurs de forme, un large éventail de profils de puissance et des profils thermiques améliorés.

Cartes Advanced IO module (AIOM) conformes à la norme OCP 3.0, qui fourniront une bande passante jusqu'à 400 Gbps basée sur PCIe 5.0.

Conception de carte de base universelle OCP Open Accelerator Module pour le complexe GPU.

carte de base universelle OCP Open Accelerator Module pour le complexe GPU. Prise en charge d'Open ORV2 et ORV3

Prise en charge de l'Open BMC et de l'Open BIOS (OCP OSF) sur certains produits.

Supermicro offrira un accès anticipé aux systèmes X13 alimentés par des processeurs Intel Xeon de 5e génération aux clients qualifiés par le biais de ses programmes JumpStart et Early Ship. Le programme Supermicro JumpStart permet aux clients qualifiés d'effectuer la validation de la charge de travail à l'aide dles nouveaux systèmes Supermicro. Rendez-vous sur la page https://www.supermicro.com/en/products/x13 pour plus de détails.

Le portefeuille Supermicro X13 comprend les éléments suivants :

SuperBlade® ? Plateforme multi-noeuds haute performance, optimisée pour la densité et économe en énergie de Supermicro, optimisée pour les charges de travail d'IA, d'analyse de données, de HPC, de cloud et d'entreprise.

Serveurs GPU avec GPU PCIe ? Systèmes prenant en charge des accélérateurs avancés pour des gains de performances spectaculaires et des économies de coûts. Ces systèmes sont conçus pour les charges de travail de type HPC, IA/ML, de rendu et VDI.

Serveurs GPU universels ? Serveurs ouverts, modulaires et basés sur des normes qui offrent des performances et une facilité d'entretien supérieures grâce à des options de GPU, dont les dernières technologies PCIe, OAM et NVIDIA SXM.

Stockage Petascale ? Densité de stockage et des performances de pointe avec des disques EDSFF E1.S et E3.S, permettant une capacité et des performances sans précédent dans un seul châssis 1U ou 2U.

Hyper ? Les serveurs à montage en rack aux performances exceptionnelles sont conçus pour prendre en charge les charges de travail les plus exigeantes en plus du stockage & Flexibilité d'E/S qui offre un ajustement personnalisé pour une large gamme de besoins d'application.

Hyper-E ? Offre la puissance et la flexibilité de notre gamme phare Hyper optimisée pour un déploiement dans des environnements périphériques. Les fonctionnalités adaptées à la périphérie comprennent un châssis à faible profondeur et des E/S frontales, ce qui permet à Hyper-E de s'adapter aux centres de données périphériques et aux armoires de télécommunication.

BigTwin® ? Plateforme à configuration 2U 2 noeuds ou 2U 4 noeuds offrant une densité, des performances et une facilité d'entretien supérieures avec deux processeurs par noeud et une conception sans outil remplaçable à chaud. Ces systèmes sont idéaux pour les charges de travail cloud, de stockage et multimédias.

GrandTwin® ? Spécialement conçu pour les performances et la densité de mémoire d'un seul processeur, avec des noeuds remplaçables à chaud à l'avant (allée froide) et des E/S avant ou arrière pour faciliter l'entretien.

FatTwin® ? Architecture jumelle avancée multi-noeuds à haute densité 4U avec 8 ou 4 noeuds à processeur unique optimisés pour la densité de calcul ou de stockage des centres de données.

Serveurs Edge ? Puissance de traitement haute densité dans des facteurs de forme compacts optimisés pour l'installation d'armoires de télécommunications et de centres de données Edge. Configurations d'alimentation CC en option et températures de fonctionnement améliorées jusqu'à 55° C (131° F).

CloudDC ? Plateforme tout-en-un pour les centres de données cloud, avec des configurations d'E/S et de stockage flexibles et deux emplacements AIOM (PCIe 5.0 ; compatible OCP 3.0) pour un débit de données maximal.

WIO ? Offre un large éventail d'options d'E/S pour fournir des systèmes véritablement optimisés pour les exigences spécifiques de l'entreprise.

Grand public ? Plateformes à deux processeurs rentables pour les charges de travail quotidiennes de l'entreprise

Stockage d'entreprise ? Optimisé pour les charges de travail de stockage d'objets à grande échelle, utilisant des supports de filage de 3,5" pour une densité élevée et un coût total de possession exceptionnel. Les configurations de chargement avant et avant/arrière offrent un accès facile aux disques, tandis que les supports sans outil simplifient l'entretien.

Simply Double ? Serveurs de stockage à grande échelle à densité améliorée, doté d'un design à deux niveaux pour un accès frontal pratique, avec jusqu'à 24 lecteurs 3,5" dans un châssis 2U.

Postes de travail ? Offrent des performances de centre de données dans des facteurs de forme portables et sous bureau, les postes de travail Supermicro X13 sont idéaux pour l'intelligence artificielle, la conception 3D et les charges de travail de médias et de divertissement dans les bureaux, les laboratoires de recherche et les bureaux extérieurs.

1 ? Voir la page https://www.supermicro.com/en/article/5th-gen-benchmarks pour plus de détails.

2 ? Gain de performance moyen mesuré par la moyenne géométrique du débit SPEC CPU, de STREAM Triad et de LINPACK comparativement au processeur Intel® Xeon® de 3e génération. Voir G1 à la page intel.com/processorclaims : Processeurs évolutifs Intel Xeon de 5e génération. Les résultats peuvent varier.

3 ? Moyenne géométrique de DeathStar Bench - Social Network, MySQL Database, OpenFOAM, ResNet34 Inference et VPP-FIB. Cette offre n'est pas approuvée par OpenCFD Limited, fabricant et distributeur du logiciel OpenFOAM sur www.openfoam.com, et propriétaire des marques de commerce OPENFOAM® et OpenCFD®. Voir la sauvegarde pour les charges de travail et les configurations. Les résultats peuvent varier.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques complètes avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IdO et de commutateurs, tout en proposant des cartes mères, des produits d'alimentation et des châssis avancés en grande quantité. Ces produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

