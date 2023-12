AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À MISSISSAUGA

Lieu :

En présentiel

Hôtel de ville de Mississauga 300 promenade City Centre Salle des médias au 3ème étage Mississauga, Ontario L5B 3C1 * Les membres des médias doivent se rendre dans le grand hall d'où on les conduira à la salle des médias. Les membres des médias qui utilisent le garage pourront prendre l'ascenseur du garage pour se rendre au rez-de-chaussée d'où ils auront accès au grand hall. Présence virtuelle Les membres des médias qui assisteront à l'évènement en mode virtuel doivent envoyer une réponse à l'adresse [email protected] pour pouvoir participer et poser des questions. Les membres dont la présence aura été confirmée recevront une invitation pour la réunion WebEx et les informations pour se connecter à la conférence. Si vous souhaitez utiliser le système Dejero, veuillez nous fournir l'adresse courriel qui est liée à ce système. Nous vous enverrons un lien de confirmation un peu avant le début de la conférence de presse. Il vous suffira de confirmer et vous serez connecté.