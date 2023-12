Présentation de WALLIX One, la plateforme SaaS de cybersécurité conçue pour répondre aux enjeux numériques et économiques des entreprises visant à sécuriser leurs accès et leurs identités





WALLIX étend sa suite de logiciels de gestion des identités et des accès numériques via sa plateforme SaaS, WALLIX One.

WALLIX One-PAM (Privileged Access Management), le service de gestion des accès à privilèges avec un modèle de tarification unique sur le marché, accompagne les entreprises à la recherche d'une solution de cybersécurité agile pour gouverner les accès numériques internes et externes.

L'adoption du modèle SaaS permet à WALLIX de se positionner pour une croissance durable et d'assurer la plus grande satisfaction de ses clients.

PARIS, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- WALLIX (Euronext: ALLIX), éditeur de logiciels de cybersécurité et expert en sécurité des identités et des accès, a lancé sa plateforme SaaS, WALLIX One. Cette plateforme comprend des services essentiels destinés à protéger les opérations numériques des entreprises. Avec WALLIX One, les employés, les fournisseurs de services externes, les administrateurs informatiques, les responsables des PLC, les machines et les robots ne peuvent accéder aux infrastructures, équipements, applications et aux données informatiques ou technologiques qu'après vérification de leur identité et des autorisations qui leur ont été accordées. En externalisant la gestion de leur logiciel de sécurité des identités et des accès à WALLIX One, les responsables de la sécurité informatique conservent le contrôle de l'accès aux ressources critiques de l'entreprise. Cette approche contribue à atténuer les risques associés au vol et à la compromission de l'identité, ce qui leur permet de se concentrer sur la mise en oeuvre et l'application de leurs politiques de sécurité.

Les avantages du SaaS et l'excellence fonctionnelle d'un leader mondial de la PAM

Avec l'augmentation du coût des matières premières et la pénurie de talents dans le domaine de la cybersécurité, les décideurs recherchent des solutions non seulement efficaces et efficientes, mais aussi faciles à déployer avec un retour sur investissement rapide. WALLIX One se distingue par une sécurité des identités et des accès à la pointe de la technologie, avec des mises à jour automatiques, la possibilité de tirer parti des innovations de WALLIX, et les dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité. L'évolution du projet est parfaitement adaptée à l'évolution des besoins et des utilisations, permettant une flexibilité dans l'ajout de ressources ou d'utilisateurs, un abonnement annuel avec une tarification et une facturation simples, une disponibilité globale du service, et la consommation de divers services complémentaires de la gamme de logiciels WALLIX.

WALLIX One est la plateforme de cybersécurité qui opérationnalise efficacement une architecture Zero-Trust, garantissant la conformité aux réglementations en vigueur pour les entreprises de toutes tailles.

Les services proposés dans le cadre de WALLIX One sont les suivants :

WALLIX One-IDaaS : il favorise la mobilité des équipes et le travail à distance, en permettant aux employés de se connecter aux applications de l'entreprise depuis n'importe quel endroit. Avec l'authentification unique (SSO), il n'est pas nécessaire de se souvenir de plusieurs mots de passe ; un seul est suffisant pour accéder à l'environnement professionnel via une console Web. Cela simplifie non seulement l'expérience de l'utilisateur, mais permet également aux équipes informatiques de se concentrer sur leurs tâches principales au lieu de s'occuper des tickets liés aux mots de passe. En outre, l'authentification multifacteur (MFA) garantit que les personnes qui accèdent aux applications sont bien celles qu'elles prétendent être, ce qui renforce la sécurité.

il favorise la mobilité des équipes et le travail à distance, en permettant aux employés de se connecter aux applications de l'entreprise depuis n'importe quel endroit. Avec l'authentification unique (SSO), il n'est pas nécessaire de se souvenir de plusieurs mots de passe ; un seul est suffisant pour accéder à l'environnement professionnel via une console Web. Cela simplifie non seulement l'expérience de l'utilisateur, mais permet également aux équipes informatiques de se concentrer sur leurs tâches principales au lieu de s'occuper des tickets liés aux mots de passe. En outre, l'authentification multifacteur (MFA) garantit que les personnes qui accèdent aux applications sont bien celles qu'elles prétendent être, ce qui renforce la sécurité. WALLIX One-RA (Remote Access) : destiné aux organisations de différents secteurs, notamment industriels, il vise à simplifier l'accès numérique des prestataires externes à leur infrastructure informatique ou à leurs équipements industriels. Ce service de gestion des accès à distance permet aux équipes d'entreprise d'accorder rapidement des accès à des prestataires de services externes, en spécifiant une durée déterminée. Une fois les tâches accomplies, ces accès externes sont automatiquement révoqués, assurant un contrôle continu pour une visibilité complète et une sécurité de bout en bout tout au long du processus.

Toutes les fonctionnalités de WALLIX PAM sont également disponibles en SaaS :

WALLIX One-PAM : pour limiter les risques associés aux comptes à privilèges, il est essentiel de vérifier l'identité des utilisateurs (qu'il s'agisse d'individus ou de machines) disposant de privilèges étendus. Cela implique une gestion sécurisée des mots de passe et une traçabilité des activités à travers toutes les sessions. En surveillant et en limitant les comptes privilégiés selon le principe du moindre privilège et en fournissant un accès temporaire (Just-In-Time) aux utilisateurs autorisés, la solution PAM contribue à minimiser le risque d'utilisation malveillante ou non autorisée de ces comptes, renforçant ainsi la protection des données contre les menaces internes et externes. La fonction d'audit approfondi facilite l'analyse des incidents, offrant une vue complète et contrôlée de l'activité du réseau et renforçant la défense contre les menaces avancées.

WALLIX One-PAM se distingue par son modèle de tarification unique, permettant aux entreprises de faire évoluer rapidement leurs projets tout en gardant le contrôle des coûts. Le modèle de tarification par abonnement annuel offre la flexibilité attendue (Pay-As-You-Grow) pour toutes les entreprises qui cherchent à optimiser leurs ressources budgétaires dans un contexte économique et géopolitique complexe.

Avec WALLIX One-PAM, les entreprises accèdent à la solution de gestion des accès à privilèges (PAM) leader sur le marché. Cette technologie, jugée indispensable par des analystes renommés tels que Gartner et KuppingerCole, permet aux organisations de reprendre le contrôle des accès et de prévenir de manière proactive les cyberattaques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.wallix.one

« La transition de notre offre vers le modèle SaaS était une priorité déclarée pour l'innovation cette année, s'alignant sur les besoins évolutifs des organisations et le paysage changeant des demandes d'investissement informatique. Nous avons conceptualisé WALLIX One comme une plateforme SaaS centralisée, offrant une gestion agile et rationalisée de tous les accès et identités numériques gérés par les départements informatiques de nos clients. Souvent perçue comme un investissement important avec des implémentations coûteuses, la gestion des identités et des accès nécessitait une nouvelle approche. Nous avons cherché à centrer notre modèle sur la rentabilité des investissements, en trouvant le juste équilibre entre l'intuitivité innovante et la rentabilité opérationnelle. Chez WALLIX, nous croyons fermement que l'expertise de nos ingénieurs en cybersécurité et l'innovation intégrée dans nos logiciels devraient constamment améliorer la vie de nos clients dans un avenir de plus en plus numérique. Dans cette optique, nous vous présentons WALLIX One », a expliqué Jean-Noël de Galzain, fondateur et PDG de WALLIX.

À PROPOS DE WALLIX

WALLIX est le spécialiste européen de la sécurité des accès et des identités numériques et le leader mondial de la PAM (Privileged Access Management - gestion des accès à privilèges). Ses technologies permettent aux organisations de relever les défis actuels en matière de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent également la détection et la résilience face aux cyberattaques et protègent les actifs numériques des organisations tout en maintenant la continuité des activités des systèmes informatiques, dans le cloud et dans les réseaux industriels. Ces technologies simplifient la conformité aux exigences réglementaires en matière d'accès aux infrastructures et aux données informatiques critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX aide ses clients à moderniser leurs systèmes d'information et à mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2 000 organisations dans le monde, dans tous les secteurs de l'économie. La société est cotée sur Euronext (ALLIX). Les fondateurs et PDG, ainsi que la structure d'investissement Thierry Dassault Holding sont les actionnaires historiques de référence.

OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques en milieu industriel.

WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garantissant la sécurité et la confidentialité des données pour les organisations comme pour les individus soucieux de la protection de leur identité numérique et de leur vie privée. La technologie numérique, qu'elle soit à usage professionnel ou personnel, doit être éthique et responsable afin de poursuivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.

www.wallix.com | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1801456/3815089/Wallix_Logo.jpg

15 décembre 2023 à 14:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :