Le Canada investit dans la recherche novatrice afin de relever les défis en matière de logement et d'infrastructure





OTTAWA, ON, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans la recherche et le partage des connaissances pour prendre des décisions fondées sur des données en matière d'infrastructure afin de soutenir l'abordabilité du logement et les collectivités du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un appel de propositions ouvert et concurrentiel dans le cadre de l'Initiative de recherche et de connaissances. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement fédéral fournit des fonds à des demandeurs admissibles pour des projets de recherche visant à remédier aux problèmes de logement et d'infrastructure dans nos collectivités.

Cet appel de propositions soutiendra divers projets qui généreront des connaissances essentielles pour répondre de manière significative aux besoins en matière de logement et d'infrastructure. Par exemple, les projets pourraient consister à : mettre à l'essai des moyens novateurs d'augmenter le nombre de mises en chantier; évaluer comment les conditions environnementales changeantes influent sur les besoins en infrastructure propres à une région; comprendre les stratégies fructueuses qui ont produit des résultats positifs en ce qui concerne les infrastructures et le logement dans les collectivités à risque; et évaluer comment les meilleures pratiques internationales pourraient soutenir la résilience des collectivités et améliorer la qualité de vie dans les collectivités canadiennes. Pour obtenir plus de renseignements sur l'Initiative de recherche et de connaissances, les conditions d'admissibilité et la façon de soumettre une demande, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada. La date limite pour soumettre une demande est le 9 février 2024.

En investissant dans la recherche et l'innovation, le gouvernement fédéral aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, du logement, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans la recherche novatrice pour créer des solutions réelles et tangibles qui répondent aux défis en matière de logement et d'infrastructure auxquels nos collectivités sont actuellement confrontées. Cette recherche contribuera grandement à la mise en place de solutions communautaires adaptées qui aideront à bâtir des collectivités abordables, bien reliées et résilientes. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

En 2019, Infrastructure Canada a lancé l'Initiative de recherche et de connaissances, un programme de contribution visant à renforcer la base de données probantes sur les infrastructures publiques et les collectivités du Canada .

. À ce jour, dans le cadre de l'Initiative de recherche et de connaissances, on a fourni : 3 millions de dollars pour soutenir le projet pilote « Des données pour les villes canadiennes », dirigé par le World Council on City Data, qui vise à renforcer les capacités des municipalités en matière de données afin qu'elles puissent planifier et mettre en oeuvre leurs investissements dans les infrastructures publiques. 600 000 $ pour aider l'Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD) à développer une méthodologie canadienne pour l'évaluation des infrastructures publiques à l'échelle d'une administration. 6 millions de dollars à des projets sélectionnés dans le cadre du premier appel de propositions sur le thème « Cultiver les données et la recherche communautaires en vue d'éclairer la prise de décision en matière d'infrastructure publique ».

Dans le cadre de cette initiative, on fournit du financement afin d'aider tous les ordres de gouvernement et les collectivités du Canada à mettre en oeuvre de nouvelles idées et pratiques, ainsi qu'à prendre des mesures qui sont fondées sur des données probantes et qui permettront de renforcer nos collectivités.

à mettre en oeuvre de nouvelles idées et pratiques, ainsi qu'à prendre des mesures qui sont fondées sur des données probantes et qui permettront de renforcer nos collectivités. Les projets financés pourraient être entamés dès le printemps 2024 et devront être achevés au plus tard le 31 mars 2026.

Liens connexes

L'Initiative de recherche et de connaissances

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

15 décembre 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :