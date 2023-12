En prévision de la saison hivernale, la soumission en ligne d'une demande de numéro d'assurance sociale est l'option rapide pour les étudiants et travailleurs étrangers





GATINEAU, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le numéro d'assurance sociale (NAS) fait partie intégrante de la vie au Canada. Ce numéro composé de 9 chiffres est essentiel pour travailler et pour accéder aux programmes et services du gouvernement du Canada. Chaque année, Service Canada constate une augmentation de la demande de NAS durant l'été et l'hiver de la part d'étudiants étrangers et de travailleurs étrangers temporaires.

À l'arrivée des étudiants et des travailleurs étrangers, Service Canada invite ces derniers à présenter une demande de NAS en ligne. Il s'agit d'une option rapide et pratique, et les demandeurs peuvent consulter leur NAS dans Mon dossier Service Canada dans un délai de 5 jours. Les demandeurs recevront également leur NAS par la poste dans les 10 jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande.

Les étudiants et toutes autres personnes qui ont besoin d'aide pour présenter une demande de numéro d'assurance sociale peuvent participer à un atelier sur le NAS, tenu dans les locaux d'un établissement d'enseignement postsecondaire ou d'un organisme communautaire. Les ateliers offrent un soutien en personne à ceux et celles qui ne peuvent pas remplir leur demande en ligne, se rendre dans un Centre Service Canada ou visiter un site de services mobiles réguliers. Depuis le 1er septembre 2023, Service Canada a organisé plus de 280 ateliers sur le NAS et a aidé plus de 9 000 étudiants et travailleurs étrangers. D'autres ateliers sont prévus un peu partout au pays au cours des prochaines semaines.

Service Canada a également facilité l'obtention du NAS pour ceux qui atterrissent à l'aéroport international Pearson de Toronto en étant sur place pour fournir les services de demande de NAS. Ces services sont également offerts dans certains autres aéroports pendant les saisons de pointe, notamment l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, l'aéroport international de Vancouver, l'aéroport international de Calgary, l'aéroport international d'Edmonton et l'aéroport international Stanfield d'Halifax. Les étudiants et travailleurs étrangers qui entrent au Canada dans l'un ou l'autre de ces aéroports doivent chercher un comptoir de Service Canada.

Citation

« Quitter son pays d'origine pour venir travailler ou étudier au Canada peut être une expérience stimulante et stressante. Service Canada est là pour faciliter cette transition. Si vous avez le droit de travailler au Canada, l'une des premières choses dont vous avez besoin est un numéro d'assurance sociale. Votre employeur peut participer à l'un de nos ateliers sur le NAS, qui sont offerts en virtuel ou en personne. Vous pouvez aussi chercher un comptoir de Service Canada à l'aéroport lorsque vous atterrissez. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Les faits en bref

Service Canada traitera les demandes de numéro d'assurance sociale dans un délai de 5 jours ouvrables si la demande en ligne est complète et est accompagnée de tous les documents requis. Une fois la demande traitée, le numéro d'assurance sociale du client s'affichera dans Mon dossier Service Canada.

traitera les demandes de numéro d'assurance sociale dans un délai de 5 jours ouvrables si la demande en ligne est complète et est accompagnée de tous les documents requis. Une fois la demande traitée, le numéro d'assurance sociale du client s'affichera dans Mon dossier Service Canada. 90% des demandes de NAS en ligne sont traitées dans un délai de 5 jours ouvrables.

Les demandeurs peuvent également présenter une demande par la poste ou en personne dans l'un des 300 Centres Service Canada au pays.

Liens connexes

Prochains ateliers sur le NAS pour les étudiants étrangers

Demander un numéro d'assurance sociale

Qui a besoin d'un NAS?

Protégez votre NAS

S'inscrire à Mon dossier Service Canada

Numéro d'assurance sociale dans Mon dossier Service Canada

Suivez-nous sur X (Twitter)

Prochains ateliers sur le NAS pour les étudiants étrangers

Alberta

Date Ville Lieu 3 janvier 2024 Medicine Hat Medicine Hat College 4 janvier 2024 Edmonton Northern Alberta Institute of Technology 5 janvier 2024 Calgary Université de Calgary 12 janvier 2024 Calgary Université de Calgary

Colombie-Britannique

Date Ville Lieu 11 janvier 2024 Victoria Université de Victoria

Manitoba

Date Ville Lieu 12 janvier 2024 Winnipeg Université du Manitoba

Nouvelle-Écosse

Date Ville Lieu 11 janvier 2024 Halifax Bibliothèque de l'Université Saint Mary's 16 janvier 2024 Wolfville Université Acadia, Wong International Centre 17 janvier 2024 Wolfville Université Acadia, Wong International Centre

Ontario

Date Ville Lieu 18 décembre 2023 Brantford Collège Conestoga 18 décembre 2023 Guelph Collège Conestoga 18 décembre 2023 Kingston Kingston - Centre Service Canada 18 décembre 2023 Kitchener Collège Conestoga - campus Doon 18 décembre 2023 Mississauga Ontario Khalsa Darbar 18 décembre 2023 Windsor Université de Windsor 19 décembre 2023 Kingston Kingston - Centre Service Canada 19 décembre 2023 Waterloo Collège Conestoga - campus de Waterloo 19 décembre 2023 Windsor Université de Windsor 20 décembre 2023 Kingston Kingston - Centre Service Canada 20 décembre 2023 Kitchener Kitchener - Centre Service Canada 20 décembre 2023 Windsor Université de Windsor 21 décembre 2023 Kingston Kingston - Centre Service Canada 22 décembre 2023 Kingston Kingston - Centre Service Canada 22 décembre 2023 Windsor Université de Windsor 29 décembre 2023 Timmins Timmins - Centre Service Canada 2 janvier 2024 Kingston Kingston - Centre Service Canada 2 janvier 2024 Kitchener Collège Conestoga - campus Doon 2 janvier 2024 Sarnia Collège Lambton 2 janvier 2024 Timmins Timmins - Centre Service Canada 3 janvier 2024 Kingston Kingston - Centre Service Canada 3 janvier 2024 Waterloo Collège Conestoga - campus de Waterloo 4 janvier 2024 Brockville Brockville - Centre Service Canada 4 janvier 2024 Guelph Collège Conestoga 4 janvier 2024 Kingston Kingston - Centre Service Canada 4 janvier 2024 Kitchener Collège Conestoga - campus Doon 4 janvier 2024 Kitchener Kitchener - Centre Service Canada 4 janvier 2024 Windsor Université de Windsor 5 janvier 2024 Brantford Collège Conestoga 5 janvier 2024 Kingston Kingston - Centre Service Canada 5 janvier 2024 Sudbury Collège Cambrian 5 janvier 2024 Timmins Timmins - Centre Service Canada 5 janvier 2024 Waterloo Collège Conestoga - campus de Waterloo 5 janvier 2024 Windsor Université de Windsor 8 janvier 2024 Kingston Kingston - Centre Service Canada 8 janvier 2024 Kingston Collège St-Lawrence 8 janvier 2024 Timmins Timmins - Centre Service Canada 8 janvier 2024 Windsor Université de Windsor 9 janvier 2024 Kingston Kingston - Centre Service Canada 9 janvier 2024 Kingston Collège St-Lawrence 9 janvier 2024 Windsor Université de Windsor 10 janvier 2024 Kingston Kingston - Centre Service Canada 10 janvier 2024 Sudbury Université Laurentienne 11 janvier 2024 Brantford Université Wilfrid-Laurier 11 janvier 2024 Kingston Kingston - Centre Service Canada 12 janvier 2024 Kingston Kingston - Centre Service Canada 16 janvier 2024 Waterloo Université de Waterloo

SOURCE Emploi et Développement social Canada

15 décembre 2023 à 13:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :