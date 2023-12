Annonce du décès d'un jeune hockeyeur





SAINT-EUSTACHE, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Mardi soir, lors d'une pratique de hockey, un jeune de 11 ans a été atteint accidentellement d'une rondelle alors qu'il participait à un exercice régulier.

Ce matin, c'est avec regret que nous avons été informé du décès de l'enfant. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches.

Le Service de police a avisé le Bureau du Coroner et l'assistera dans le cadre de l'enquête qui est toujours en cours. Celle-ci vise à faire la lumière sur les causes et circonstances du décès.

15 décembre 2023 à 13:09

