À la suite d'une médiation fructueuse, le PLQ annonce le retrait des plaintes impliquant la présidente, certains membres de l'exécutif de la Commission-Jeunesse et le député de Marguerite-Bourgeoys





MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec (PLQ) annonce qu'une démarche de médiation a été menée avec succès grâce à la collaboration et aux efforts de tous les intéressés.

Au terme de ce processus de médiation, toutes les plaintes et allégations ont été retirées de l'accord mutuel entre toutes les parties impliquées, tant au PLQ qu'à l'Assemblée nationale du Québec.

Le PLQ entend continuer à assurer la diffusion et l'adhésion de son Code d'éthique et de sa Politique en matière de prévention du harcèlement psychologique à l'ensemble de ses militants, de ses instances et de ses employés.

Le PLQ tient également à souligner que la Commission-Jeunesse demeure une force essentielle à l'avenir de notre formation politique et s'engage à lui fournir tout le soutien institutionnel nécessaire pour le démontrer.

Considérant que l'accord entre les parties est confidentiel, aucune déclaration supplémentaire ne sera émise.

SOURCE Parti libéral du Québec

15 décembre 2023 à 12:58

