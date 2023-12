LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE DÉMARRENT AVEC LE DEUXIÈME BÊTA-TEST FERMÉ DE PARAGON: THE OVERPRIME SUR PLAYSTATION 5





LOS ANGELES, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Netmarble, développeur et éditeur de jeux vidéo de haute qualité, annonce le début du deuxième bêta-test fermé de PARAGON: THE OVERPRIME sur PlayStation 5. Le bêta-test débute aujourd'hui jusqu'au 8 janvier aux États-Unis, en Europe et en Russie. Les joueurs intéressés peuvent s'inscrire pour participer au test sur le site Web de PARAGON: THE OVERPRIME.

Ce nouveau bêta-test intègre trois nouveaux héros issus de la version PC, à savoir Morigesh, Yin et MARTY: . De plus, en se basant sur les commentaires des joueurs, plusieurs changements ont été apportés pour le bêta-test à venir, notamment une autre disposition de la croix directionnelle pour une méthode de contrôle plus flexible, une fonction d'achat automatique pour les articles du jeu, ainsi que diverses améliorations de l'interface utilisateur et des mouvements de caméra utilisés par la manette.

En rejoignant le bêta-test fermé, les joueurs recevront le skin d'hiver spécial de Grux, « Red Nosed », qui sera conservé dans le jeu réel, des actions spéciales, ainsi que 100 Kima. Au cours de la deuxième semaine du bêta-test, cinq des skins de l'hiver 2022 seront offerts aux participants. D'autres récompenses sont prévues pour célébrer la nouvelle année.

Pour marquer le premier anniversaire de l'accès anticipé au jeu, tous les joueurs, y compris ceux sur PC, recevront le skin d'hiver spécial de Grux, « Red Nosed ». Pour célébrer la fin de l'année, la carte Agnis of Light arborera un thème hivernal et cinq skins de fêtes de fin d'année seront également ajoutés.

PARAGON: THE OVERPRIME est un MOBA TPS d'action en équipe auquel tout le monde peut jouer gratuitement sur PC, et qui sera disponible sur PlayStation 5 ! Les joueurs sont engagés dans un jeu 5v5 tout en travaillant avec leurs coéquipiers pour conquérir le champ de bataille Prime. Le jeu célèbre les actions stratégiques et les batailles rapides entre deux équipes visant à éliminer les territoires adverses. Les joueurs peuvent choisir l'un des nombreux héros puissants en utilisant leurs compétences uniques : guerrier, soutien, rôdeur, mage, tank et assassin.

Pour rester au courant de toutes les nouveautés et mises à jour de PARAGON: THE OVERPRIME , suivez le site Web officiel de la marque , rejoignez le Discord , ajoutez le jeu à votre liste de souhaits PlayStation 5 et suivez la marque sur Twitter .

À propos de Netmarble Corporation

Fondé en Corée en 2000, Netmarble Corporation est l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles de premier plan dans le monde. Grâce à de puissantes franchises et des collaborations avec des détenteurs de propriétés intellectuelles reconnues, Netmarble s'efforce d'élever l'expérience de jeu et de divertir le public à l'échelle mondiale. Netmarble Corporation est la société mère de Kabam et de SpinX Games, et actionnaire principal de Jam City et de HYBE (anciennement Big Hit Entertainment). Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://company.netmarble.com .

