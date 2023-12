Les éditeurs de presse du Canada accueillent favorablement les derniers règlements de la Loi sur les nouvelles en ligne





Médias d'Info Canada a accueilli favorablement les derniers règlements liés à la Loi sur les nouvelles en ligne (C-18).

« Il y a deux ans, dans une tentative de contrecarrer la nécessité d'une législation, les grandes plateformes en ligne désignaient les gagnants et les perdants parmi les éditeurs de presse du Canada, » a déclaré Dave Adsett, président du conseil de Médias d'Info Canada et éditeur du Wellington Advertiser. « Aujourd'hui, nous disposons d'un cadre réglementaire solide et efficace qui garantit que Google rémunère les petits et grands éditeurs de presse pour les reportages exceptionnels que nos journalistes réalisent, sans crainte ni favoritisme, au nom de leurs concitoyens canadiens. »

« Nous félicitons l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, pour son engagement actif auprès des parties prenantes et pour son leadership remarquable dans la mise en place d'un cadre durable et de premier ordre, équilibré et prévisible pour les éditeurs de presse et les plateformes, » a déclaré Paul Deegan, président et chef de la direction de Médias d'Info Canada. « Nous remercions Google pour son approche constructive, et nous nous réjouissons d'une relation commerciale positive et mutuellement bénéfique avec eux pour de nombreuses années à venir, et nous appelons Meta à emboîter le pas à Google en matière de responsabilité sociale. »

« Avec la Loi sur les nouvelles en ligne et les récents changements apportés au crédit d'impôt pour la main d'oeuvre journalistique, les Canadiens ont montré au monde entier comment une politique intelligente peut soutenir le journalisme, » a ajouté M. Deegan. « Nous demandons maintenant aux entreprises canadiennes de soutenir un journalisme canadien fondé sur les faits et soumis à la vérification des faits en publiant directement des annonces dans nos titres de presse de confiance. »

À propos de Médias d'Info Canada

Médias d'Info Canada est la voix de l'industrie des médias imprimés et numériques au Canada, représentant des centaines de titres de confiance dans chaque province et territoire.

15 décembre 2023 à 12:00

