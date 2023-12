Déclaration commune des coprésidents du Comité consultatif spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes - Plus récentes données nationales sur les méfaits associés aux substances





OTTAWA, ON, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Les coprésidents du Comité consultatif spécial fédéral-provincial-territorial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, et le Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef par intérim du Nouveau-Brunswick, publient aujourd'hui la déclaration qui suit concernant la parution des plus récentes données de surveillance des méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada. Ce communiqué fait le point sur les données recueillies de janvier à juin 2023 et s'appuie sur les données historiques réunies tous les trimestres depuis 2016.

Ces plus récentes données montrent qu'entre janvier et juin 2023, il y a eu au Canada 3 970 décès associés aux opioïdes et 39 435 hospitalisations pour intoxication liée aux opioïdes. Il s'agit des chiffres les plus élevés rapportés pour les six premiers mois d'une année depuis le début de la surveillance en 2016. De plus, selon la modélisation de simulation mise à jour, le nombre de décès associés aux opioïdes pourrait demeurer élevé ou même augmenter au cours des six prochains mois.

Malheureusement, l'ampleur des méfaits associés aux opioïdes ne cesse d'augmenter. Il est important de toujours garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas que de chiffres - chaque décès représente une perte ressentie dans des collectivités et des familles partout au Canada.

Même s'il est important d'avoir des données pour comprendre la portée de la crise des surdoses d'opioïdes, il est essentiel de prendre des mesures fondées sur des données probantes qui appartiennent à l'ensemble du continuum des soins de santé - dont la prévention, la réduction des méfaits, le traitement et le rétablissement - afin de contribuer à l'atténuation des décès et des méfaits associés aux substances pour l'avenir.

Une approche axée sur l'intégralité et la collaboration est nécessaire pour réduire les méfaits et sauver des vies

La lutte contre cette crise de santé publique exige de façon continue des investissements, de la coordination et une approche pour aborder les facteurs qui exposent certaines personnes à un risque accru de méfaits associés aux substances, comme les traumatismes, l'insécurité économique, le sans-abrisme, l'isolement social et la stigmatisation.

Le récent lancement de la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances (SCDAS) renouvelée contribue à renforcer une approche en matière de santé publique et de sécurité publique qui est holistique et axée sur la collaboration en vue d'aborder cette crise.

La SCDAS donne la priorité aux enfants et aux jeunes en offrant des outils et des soutiens qui contribuent à prévenir, à réduire ou à retarder les taux de méfaits associés à la consommation de substances pour ces groupes. À titre d'exemple, le nouveau Programme de prévention de la consommation de substances chez les jeunes est fondé sur le modèle de prévention islandais. Ce modèle s'est avéré efficace pour réduire les taux de consommation de substances à long terme chez les jeunes et repose sur le principe fondamental que les efforts de prévention devraient être axés sur la création de collectivités fortes et saines.

Veiller à ce que les jeunes aient, de manière équitable et facile, accès aux services et aux soutiens quand ils en ont besoin est également un élément important de la prévention. Des initiatives de services intégrés pour les jeunes ont poussé partout au pays et servent de « guichets uniques » pour la prestation de services intégrés efficaces et axés sur les jeunes en matière de santé mentale et de consommation de substances parmi un ensemble de soutiens destinés aux jeunes (p. ex. counseling, soins primaires, soutien à l'emploi, soutien aux études, logement). Il y a maintenant environ 75 guichets de services dans l'ensemble du Canada, avec plus de 55 autres à venir, et la mise sur pied d'un réseau pancanadien de services intégrés pour les jeunes autochtones est aussi en cours.

Pendant que nous continuons de mettre en place des initiatives novatrices et fondées sur des données probantes afin d'aborder les méfaits associés à la consommation de substances, il est essentiel de disposer de recherches et de données pour en déterminer l'incidence. La SCDAS renouvelée continuera d'appuyer des évaluations indépendantes de la mise en oeuvre ainsi que de l'incidence des interventions.

Cette publication de données souligne la gravité des méfaits associés à la consommation de substances au Canada, de même que le besoin urgent de continuer de travailler ensemble pour contrer cette crise de santé publique qui se poursuit. Nous devons travailler ensemble. Nous devons écouter. Nous devons tirer des leçons des témoignages ainsi que de l'expertise des personnes ayant de l'expérience vécue afin d'orienter nos efforts d'intervention et de nous assurer que nous rencontrons les gens là où ils en sont dans leur cheminement.

Tous les membres de la population canadienne peuvent avoir une incidence positive en apprenant quels sont les signes d'une surdose, en ayant de la naloxone avec eux et en remettant en question les attitudes et le langage stigmatisants par rapport à la consommation de substances. Un grand nombre de ressources d'aide s'offrent à vous si vous avez des questions à propos de la consommation de substances ou si vous vivez des moments difficiles. Vous pouvez aussi trouver des ressources en santé mentale sur Canada.ca/sante-mentale.

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Coprésidente, Comité consultatif spécial fédéral-provincial-territorial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes

Dr Yves Léger

Médecin-hygiéniste en chef par intérim du Nouveau-Brunswick

Coprésident, Comité consultatif spécial fédéral-provincial-territorial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes

15 décembre 2023 à 11:56

