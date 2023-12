Avis aux médias - Conférence de presse - Lancement du Plan d'action nordique 2023-2028





BAIE-COMEAU, QC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle dévoilera le Plan d'action nordique 2023-2028.

La ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, le ministre du Travail et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, et la présidente de l'Assemblée des partenaires de la Société du Plan Nord et mairesse de Chibougamau, Mme Manon Cyr, prendront également part à cet événement.

Vous pouvez assister à l'événement en personne ou à distance.

Date : Le 19 décembre 2023



Heure : Rencontre d'information technique : 12 h 30 (durée de 20 minutes)

Conférence de presse : 13 h



Lieu : Baie-Comeau

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent au préalable obtenir une accréditation, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse accompagnera la confirmation de l'inscription.

À distance

La rencontre d'information technique se tiendra à 12 h 30, sur Zoom, et la conférence de presse suivra, à 13 h. Un lien sera acheminé par courriel sur confirmation de la participation.

Au moment de votre connexion, veuillez inscrire votre nom et le nom du média que vous représentez. Les journalistes auront accès à leur microphone lors de la période de questions.

Merci de confirmer votre participation à l'adresse suivante, avant le 18 décembre à 13 h, à [email protected] .

SOURCE Société du Plan Nord

15 décembre 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :