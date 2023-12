Gestion d'actifs CIBC inc. annonce qu'il est maintenant possible d'acheter des parts du Fonds de revenu stratégique Ares CIBC





TORONTO, le 15 déc. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui qu'il est maintenant possible d'acheter des parts du Fonds de revenu stratégique Ares CIBC (le « Fonds ») géré par GAC. Le Fonds offre aux investisseurs canadiens qualifiés la possibilité d'accéder au fonds Ares Strategic Income Fund (« ASIF »), une solution de crédit privée offerte par Ares Capital Management LLC, qui fait partie d'Ares Credit Group, un gestionnaire de premier plan de stratégies de crédit liquides et illiquides.

Le fonds ASIF cherche à produire un revenu courant assorti d'un potentiel d'appréciation du capital et de rendements ajustés au risque intéressants tout au long des cycles de marché. Le fonds ASIF investit principalement dans des prêts garantis de premier rang à taux variable accordés directement à des sociétés américaines.

Étant donné la croissance du crédit privé, les investisseurs cherchent à compléter leurs stratégies de titres à revenu fixe en tirant parti de solutions de revenu procurant une diversification et une amélioration du rendement. C'est en décembre 2022 que GAC a établi un partenariat avec Ares, l'un des gestionnaires les plus expérimentés du monde sur les marchés du crédit privé, en affectant des amorces provenant de divers fonds au fonds ASIF. L'annonce d'aujourd'hui signifie que nous élargissons désormais l'accès exclusif à ce fonds en l'offrant aux investisseurs canadiens qualifiés à la recherche d'une diversification bien nécessaire sous la forme de stratégies de placement non traditionnel de qualité institutionnelle.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.investissementsrenaissance.ca/

À propos de la Banque CIBC

La Banque?CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14?millions?de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque?CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le?Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque?CIBC au?www.cibc.com/fr/about-CIBC/media-centre

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassent 170 G$ en octobre 2023, GACI est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs au Canada.

SOURCE CIBC

15 décembre 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :