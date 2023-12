La série améliorée de connecteurs à courant élevé d'Amphenol possède une capacité de tension de 1 500 V CC





Le SURLOK Plus 5,7 mm, 12,0 mm et 14,0 mm permet d'obtenir une tension plus élevée dans des enveloppes plus petites

ENDICOTT, État de New York, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Amphenol Industrial Operations, leader mondial des systèmes d'interconnexion, a enrichi sa série SURLOK Plus avec un connecteur plus puissant d'une capacité de tension de 1 500 V en courant continu (CC). Le SURLOK Plus permet aux clients de transporter des tensions plus élevées dans la même enveloppe que son prédécesseur de 1 000 V CC.

Caractéristiques techniques

Une capacité de tension de 1 500 V CC

Peut être utilisé dans les transferts d'alimentation CC à CC / CA à CA

Une conception à verrouillage et déverrouillage rapide par simple pression

Les connecteurs à accouplement rapide sont dotés d'options de rainures de clavettes

La technologie R4 RADSOK

Idéal pour le marché du stockage de l'énergie ainsi que pour les véhicules électriques, les solutions de batteries, les piles à combustible et les applications industrielles, ce nouveau connecteur respectueux de l'environnement et pouvant être installé sur le terrain constitue une alternative très fiable aux cosses à compression courantes. Il offre une distribution élevée de la puissance dans une petite cosse compacte. Il peut être utilisé dans les transferts d'alimentation CC à CC / CA à CC. Il fournit également de l'énergie entre le groupe de batteries et le système de conversion d'énergie (PCS), ainsi qu'entre un bloc de batteries et le reste d'un système.

En utilisant les options de terminaison de vis et de jeu de barres standard de l'industrie, le SURLOK Plus élimine la nécessité de recourir à des outils spéciaux pour son installation. Il est doté d'une conception à verrouillage et déverrouillage rapide par simple pression, afin de s'adapter à diverses contraintes dimensionnelles.

Ces connecteurs compacts à accouplement rapide sont dotés d'options de rainures de clavettes, pour éviter les erreurs d'accouplement lors de l'utilisation de plusieurs connecteurs au sein d'une même application. Les connecteurs intègrent la dernière technologie R4 RADSOK, qui augmente considérablement l'intensité tout en réduisant la force d'insertion, la hausse de température et la chute de tension.

Les connecteurs SURLOK Plus sont dotés d'une grille autonettoyante qui nettoie les contacts et le connecteur. Ils sont étanches à l'environnement et répondent aux normes IP67 et IP6K9K, UL 1977/4128/TUV 2PfG2740.

Pour accéder au communiqué de presse complet et obtenir des images haute résolution : https://bit.ly/1500V_DC_news

CONTACT :

Joanna Barley

The Simon Group

[email protected]

15 décembre 2023 à 09:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :