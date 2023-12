Montréal solidifie son partenariat avec le Quartier des spectacles et invite la population à venir profiter des activités au centre-ville cet hiver





MONTRÉAL, le 15 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse de solidifier sa relation avec le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) en renouvelant l'entente qui les unit et en consolidant son soutien financier pour la période allant de 2024 à 2028. Montréal réitère ainsi son engagement envers les missions fondamentales du PQDS, soit la gestion des espaces publics, l'animation et la programmation réalisées en complémentarité avec l'offre existante, ainsi que la promotion de l'offre culturelle du Quartier des spectacles, tout au long de l'année. Grâce au soutien financier substantiel de 10 M$ par année pour les 5 prochaines années, la Ville de Montréal permettra au PQDS de bénéficier de plus de prévisibilité et de certitude dans la planification de ses activités, consolidant ainsi sa position de vecteur culturel et solidifiant son impact sur le centre-ville, été comme hiver.

Ce renouvellement de contribution financière, porté par le Service de la culture de la Ville, auquel se joignent le Service du développement économique et l'arrondissement de Ville-Marie, permettra au Partenariat de continuer à remplir ses importants mandats, qui contribuent au rayonnement de la métropole, à la vitalité du centre-ville et à son attractivité.

Plus précisément, l'entente globale prévoit un montant de 24 458 989 $ sur 5 ans, visant à maintenir les services de gestion des espaces publics et d'accompagnement pour les nombreux festivals et événements ayant lieu sur le territoire. Rappelons également l'ajout de la patinoire de l'esplanade Tranquille et de son pavillon, un nouvel espace montréalais extrêmement populaire, géré et animé par le PQDS. Un montant de 27 037 000 $ sur 5 ans est également voué à l'animation et à la programmation, en complémentarité avec l'offre existante sur le territoire du Quartier des spectacles. Il permettra notamment de mettre l'accent sur la valorisation de la nordicité et la création d'une nouvelle série d'activités et d'espaces pendant la période hivernale au pôle Quartier latin, dont à la place Émilie-Gamelin, ainsi qu'un soutien accru pour la piétonnisation de ses rues.

Ces actions contribueront à maintenir l'attrait du Quartier des spectacles, qui participera activement à la vitalité économique du centre-ville dans les prochaines années.

La Ville de Montréal invite ainsi les Montréalaises et les Montréalais à découvrir la riche programmation du Quartier des spectacles, intérieure comme extérieure, et à visiter le centre-ville cet hiver pour profiter des activités hivernales. Jeunes et moins jeunes, peu importe leur budget, sont conviés à plonger dans la féerie hivernale au coeur culturel de Montréal, à venir patiner à l'esplanade Tranquille, à explorer le 14e événement Luminothérapie, qui illumine le Quartier des spectacles, à découvrir un artiste en spectacle, à visiter les commerces du centre-ville, à déambuler au Grand Marché de Noël de Montréal ou encore à célébrer la magie des Fêtes avec Noël dans le parc, à la place Émilie-Gamelin. Une expérience inoubliable les attend !

« Il nous fait plaisir de solidifier la relation de Montréal avec son Quartier des spectacles, ce véritable coeur culturel qui fait vibrer notre centre-ville au rythme de milliers de concerts, d'événements et de festivals chaque année. Le PQDS, avec ses 20 ans d'histoire, a joué un rôle inestimable dans l'épanouissement culturel de notre ville. Cette nouvelle entente n'est pas simplement une formalité administrative, c'est le témoignage concret de notre confiance continue envers le Partenariat du Quartier des spectacles. J'invite les Montréalaises et les Montréalais ainsi que celles et ceux qui auront le bonheur de visiter la métropole cet hiver à venir au centre-ville et à jouir de notre nordicité en profitant de la riche programmation d'activités qui y sont offertes », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« C'est avec humilité et joie que nous accueillons le renouvellement de notre entente avec la Ville de Montréal, un geste de confiance envers notre organisation, nos experstises et qui démontre l'importance accordée à notre mission. Après 20 ans, nous arrivons dans une phase de maturité : les principales places publiques du Quartier sont livrées et consolidées, dont l'esplanade Tranquille et sa patinoire, le territoire est plus que jamais occupé à l'année et le Quartier des spectacles vibre dans le coeur des Montréalaises et des Montréalais. Au cours des cinq prochaines années, nous comptons poursuivre des projets qui nous sont chers pour le développement du Quartier des spectacles et de la métropole, et parfaitement en accord avec notre plan stratégique. Pensons à l'accroissement des activités hivernales et du pôle Quartier latin, entre autres, à la place Émilie-Gamelin que nous animons depuis bientôt dix ans. Les activités du Partenariat, des festivals et des salles de spectacles du Quartier engendrent, tout au long de l'année, des retombées positives sur l'ensemble des acteurs du milieu culturel, des affaires et touristique, en plus de contribuer grandement à la vitalité économique et sociale du centre-ville de Montréal. Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre notre importante mission pour les membres du Partenariat et tous les visiteurs du Quartier des spectacles », a indiqué la présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles, Monique Simard.

Partenariat du Quartier des spectacles

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif qui regroupe 85 membres actifs sur le territoire. Son conseil d'administration est constitué de représentantes et de représentants des milieux de la culture, des institutions, de l'éducation, des affaires, de la Ville de Montréal ainsi que des citoyennes et des citoyens. Le Partenariat du Quartier des spectacles permet ainsi aux principaux acteurs du territoire de concerter leurs efforts pour intervenir ensemble. Il bénéficie du soutien de la Ville de Montréal, ainsi que de divers partenaires.

