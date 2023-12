INVITATION AUX MÉDIAS : INAUGURATION DE 23 LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À DRUMMONDVILLE





QUÉBEC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Drummondville et l'organisme Ensoleilvent invitent les représentantes et représentants des médias à l'inauguration de 23 logements sociaux et abordables à Drummondville. L'activité se déroulera le 18 décembre en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, du député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, au nom de Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, de la députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Mme Élisabeth Brière, de la mairesse de Drummondville, Mme Stéphanie Lacoste, et de la directrice adjointe de l'organisme Ensoleilvent, Mme Jacinthe Dorr.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 18 décembre à 11 h.

DATE : lundi 18 décembre 2023



HEURE : 13 h 30



ENDROIT : Drummondville

L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

